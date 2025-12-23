7 receitas de peru assado para a ceia de Natal

O Natal é um momento mágico em que as famílias se reúnem para compartilhar amor, alegria e, é claro, uma mesa farta e repleta de sabores marcantes. Entre os pratos típicos dessa celebração, o peru assado se destaca como o grande protagonista.
Seja a suculência de uma carne bem temperada, o aroma que se espalha pela casa ou o ritual de preparação que une gerações, o peru assado no fim do ano é mais do que um simples prato; é um símbolo de tradição. Por isso, confira, a seguir, 7 receitas que certamente transformarão sua ceia de Natal em um evento inesquecível!
Peru assado com ervas
Ingredientes
- 1 peru inteiro limpo e sem miúdos
- 1/2 xícara de chá de manteiga derretida
- 4 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de alecrim picado
- 2 colheres de sopa de tomilho picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 xícara de chá de caldo de galinha
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a manteiga derretida, o alho, o alecrim, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque o peru em uma assadeira grande. Com cuidado, separe a pele do peito e das coxas do peru, sem soltar completamente. Esfregue a mistura de manteiga de ervas por baixo da pele do peru e por toda a superfície.
Despeje o caldo de galinha na assadeira. Leve o peru ao forno preaquecido a 200 °C, regando-o ocasionalmente com o caldo da assadeira, por aproximadamente 3h30 ou até que esteja completamente assado. Retire o peru do forno e deixe descansar por cerca de 20 minutos antes de fatiar.
Dica: sirva decorado com limão-siciliano e ervas a gosto.
Peru assado ao vinho tinto com especiarias
Ingredientes
Peru
- 1 peru de aproximadamente 4-5 kg
- 1 l de vinho tinto seco
- 4 dentes de alho amassados
- 2 cebolas cortadas em rodelas
- 2 folhas de louro
- 1 colher de chá de canela em pó
- 5 cravos-da-índia
- 1 colher de chá de noz-moscada em pó
- 1 ramo de alecrim
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 100 g de manteiga derretida
Molho
- 2 xícaras de chá do caldo da marinada
- 1 colher de sopa de amido de milho diluído em 1 colher de sopa de água
- 1 colher de sopa de manteiga
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Peru
Em um recipiente grande, misture o vinho tinto, o alho, a cebola, o louro, a canela, o cravo-da-índia, a noz-moscada, o alecrim, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque o peru na marinada, cubra e leve à geladeira por pelo menos 12 horas. Vire o peru de tempos em tempos para garantir que a marinada penetre bem.
Retire o peru da marinada, reservando o líquido para o molho. Coloque o peru em uma assadeira, pincele com a manteiga derretida e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 2 horas. Depois desse tempo, retire o papel-alumínio, regue o peru com o caldo da assadeira e asse por mais 1 hora, ou até que esteja dourado e cozido.
Molho
Coe a marinada e leve ao fogo médio em uma panela. Acrescente o amido de milho diluído e mexa até engrossar. Adicione a manteiga, ajuste o sal e a pimenta-do-reino e deixe cozinhar até o molho ficar aveludado. Sirva o peru acompanhado do molho.
Peru assado com recheio de castanha-do-pará e damasco
Ingredientes
Peru
- 1 peru de 4-5 kg
- Suco de 2 limões
- 5 dentes de alho amassados
- 200 g de manteiga em temperatura ambiente
- 1 colher de sopa de alecrim picado
- 1 colher de sopa de tomilho picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 xícara de vinho branco seco
Recheio
- 200 g de castanha-do-pará picada
- 100 g de nozes picadas
- 150 g de damasco seco picado
- 100 g de uva-passa clara
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 1/2 xícara de farinha de mandioca torrada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Finalização
- 1 colher de sopa de mel
- 2 colheres de sopa de manteiga derretida
Modo de preparo
Peru
Limpe o peru, removendo eventuais miúdos, e seque-o bem. Esfregue o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino por toda a carne, inclusive sob a pele, com cuidado para não a romper. Em um recipiente, misture a manteiga com o alecrim e o tomilho e passe essa pasta de ervas por toda a superfície do peru, incluindo sob a pele para garantir sabor e suculência. Coloque o peru em um recipiente, regue com o vinho branco, cubra com plástico-filme e leve à geladeira para marinar por pelo menos 12 horas.
Recheio
Em uma frigideira grande, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Acrescente a castanha-do-pará, as nozes, o damasco e a uva-passa, mexendo bem. Adicione a farinha de mandioca aos poucos, misturando até formar uma farofa úmida. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Retire o peru da marinada e recheie a cavidade com a farofa preparada. Use barbante de cozinha para fechar a cavidade ou prenda com palitos. Coloque o peru em uma assadeira, cubra com papel-alumínio e leve ao forno por cerca de 2 horas. Retire o papel-alumínio, pincele o peru com a mistura de mel e manteiga derretida e asse por mais 1 hora ou até dourar, regando com o líquido da assadeira a cada 20 minutos. Retire o peru do forno, transfira para uma travessa e deixe descansar por 15 minutos antes de fatiar.
Peru assado com mel e laranja
Ingredientes
- 1 peru inteiro limpo e sem miúdos
- 1/2 xícara de chá de mel
- Suco e raspas de 2 laranjas
- 1/4 de xícara de chá de manteiga derretida
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 ramo de alecrim
- 1 ramo de tomilho
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o mel, o suco e as raspas de laranja, a manteiga, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque o peru em uma assadeira grande. Regue o peru com metade da mistura de mel e laranja, esfregando bem por toda a superfície. Coloque os ramos de alecrim e tomilho dentro da cavidade do peru. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 3 horas, regando ocasionalmente com o restante da mistura de mel e laranja. Retire do forno e deixe descansar por 20-30 minutos antes de fatiar.
Peru assado com farofa
Ingredientes
- 1 peru inteiro limpo e sem miúdos
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 8 dentes de alho picados
- Suco de 2 limões
- 1 xícara de vinho branco seco
- 1/2 xícara de chá de manteiga derretida
- 2 cebolas picadas
- 2 xícaras de chá de farinha de mandioca
- 1 xícara de chá de uva-passa
- 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado
Modo de preparo
Em uma assadeira, tempere o peru com sal, pimenta-do-reino, metade do alho picado e suco de limão, esfregando bem por toda a superfície. Em uma tigela, misture o vinho branco e a manteiga derretida. Regue o peru com essa mistura. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 3 horas ou até que esteja completamente assado, regando ocasionalmente com o caldo da assadeira.
Enquanto o peru assa, prepare a farofa. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o restante do alho até ficarem dourados. Adicione a farinha de mandioca e mexa até ficar levemente dourada. Acrescente a uva-passa e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Mexa bem por alguns minutos até incorporar. Retire o peru do forno, coloque-o em um prato de servir e cubra com a farofa. Sirva em seguida.
Peru com batata e cogumelo
Ingredientes
- 1 peru inteiro
- 4 colheres de sopa de manteiga derretida
- 6 dentes de alho picados
- 2 cabeças de alho cortadas ao meio
- 2 colheres de chá de sal
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de sopa de páprica doce
- 1 colher de sopa de ervas secas
- 6 batatas cortadas em pedaços grandes
- 250 g de cogumelo paris fatiado
- 3 tomates picados
- 1 xícara de chá de caldo de legumes
- 6 folhas de louro
- Azeite a gosto
Modo de preparo
Coloque o peru inteiro em uma assadeira grande. Passe a manteiga por toda a pele e espalhe o azeite por cima. Tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica doce e ervas secas, massageando bem. Coloque metade do alho picado dentro da cavidade do peru com 3 folhas de louro. Reserve.
Em uma tigela, misture as batatas, o cogumelo, os tomates e os 3 dentes de alho restantes. Tempere com uma colher de sopa de azeite, uma pitada de sal e misture. Espalhe os vegetais ao redor do peru. Coloque as duas cabeças de alho cortadas na lateral do peru. Acrescente o caldo de legumes no fundo da assadeira e coloque as 3 folhas de louro restantes sobre os vegetais.
Leve o peru ao forno preaquecido a 200º C por 2 horas e 30 minutos, regando a ave com o caldo da assadeira a cada 40 minutos. Nos últimos 30 minutos, aumente para 220 °C para dourar mais a pele. Retire do forno e deixe o peru descansar por 15 minutos antes de fatiar. Sirva em seguida.
Peru assado recheado com cuscuz marroquino
Ingredientes
Peru
- 1 peru inteiro
- 4 colheres de sopa de manteiga derretida
- 3 colheres de sopa de azeite
- 4 dentes de alho picado
- 1 colher de sopa de sal
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de sopa de páprica doce
- 1 colher de sopa de ervas secas
- 1 xícara de chá de caldo de legumes
Recheio
- 1 xícara de chá de cuscuz marroquino
- 1 xícara de chá de água quente
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 cenoura picada
- 1/2 xícara de chá de amêndoas laminadas
- 1/2 xícara de chá de uva-passa branca
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1/2 xícara de chá de hortelã picada
Modo de preparo
Recheio
Em uma tigela, coloque o cuscuz marroquino e cubra com a água quente. Tampe e deixe hidratar por 5 minutos. Solte os grãos com um garfo. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque a cebola, o alho e a cenoura e refogue por 3 minutos. Acrescente as amêndoas laminadas, a uva-passa, o sal e a cúrcuma. Misture bem. Adicione o cuscuz hidratado e finalize com a hortelã picada. Misture tudo e reserve.
Peru
Coloque o peru inteiro em uma assadeira grande. Espalhe a manteiga por toda a pele. Regue com o azeite. Tempere com o sal, a pimenta-do-reino, a páprica doce, o alho picado e as ervas secas, massageando bem toda a superfície. Preencha a cavidade do peru com o cuscuz marroquino preparado, sem apertar demais para permitir o cozimento uniforme. Feche a abertura com palitos ou amarre com barbante culinário.
Despeje o caldo de legumes no fundo da assadeira. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 2 horas e 30 minutos, regando com o caldo da assadeira a cada 40 minutos. Nos últimos 30 minutos, aumente para 220 °C para deixar bem dourado. Retire do forno, deixe descansar por 15 minutos e sirva em seguida.