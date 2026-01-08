Criançada de férias? Shopping em Curitiba promove oficinas de culinária infantil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Pensando na criançada que está de férias, o Pátio Batel, shopping em Curitiba, promove uma atração inédita: o projeto “Pequenos Grandes Chefs”, iniciativa que transforma o átrio do piso L1 em um espaço de oficinas gastronômicas para crianças de até 12 anos.

O evento acontece entre os dias 09 de janeiro e 08 de fevereiro e convida crianças a vivenciarem, de forma lúdica e segura, o universo da culinária por meio de oficinas práticas.

O projeto tem duas modalidades: a Área Baby, destinada aos pequenos de 1 a 4 anos, que possui acesso gratuito e conta com insumos cenográficos, simulando o preparo de receitas. Já para as crianças de 5 a 12 anos de idade, são oferecidas oficinas práticas, onde os participantes preparam receitas reais, tem dicas de culinária e podem consumir ou levar pra casa as criações.

Cada sessão comporta 24 crianças e ocorre a cada 40 minutos. O valor é de R$ 70 e clientes Singular – programa de relacionamento do Pátio Batel, têm 10% de desconto.

Cronograma das oficinas gastronômicas no Pátio Batel

Ao todo, serão quatro diferentes receitas ensinadas, cada uma durante uma semana da ação:

09 a 15/01: donuts

16 a 22/01: bolo recheado

23 a 29/01: brigadeiro de pote

30/01 a 08/02: waffles

Foto: Pátio Batel Content Lab

A operação será feita pela UniDaniTê, especializada em entretenimento infantil há mais de 15 anos.

Acessibilidade e kits zero lactose

O espaço conta com rampas de acesso e bancadas adaptadas para cadeiras de rodas, além de fones abafadores de som disponíveis para quem precisar. Além disso, para atender restrições alimentares, o evento disponibiliza kits zero lactose, que devem ser solicitados durante o cadastro. O Pátio tem valor especial para PCDs e neurodivergentes na atração: R$ 35 por criança.

O agendamento é realizado pelo site oficial do shopping.

Serviço

Pequenos Grandes Chefs no Pátio Batel

9 de janeiro a 8 de fevereiro, das 14h às 20h (última turma às 19h20)

Endereço: Pátio Batel – Piso L1 – Av. do Batel, 1868 – Batel

Ingresso: R$70 e R$35 para PCDs e neurodivergentes

Clientes Singular têm 10% de desconto

Inscrições: www.patiobatel.com.br/pequenosgrandeschefs