MON prepara programação especial para crianças em janeiro

O cheirinho de diversão e arte já está no ar para as férias de janeiro. O Museu Oscar Niemeyer (MON) preparou uma programação especial que vai transformar o início de 2026 em uma verdadeira aventura cultural para crianças, jovens e suas famílias.

A partir do dia 13 até 30 de janeiro, o museu se torna um grande playground artístico com oficinas e ações que prometem despertar a criatividade dos pequenos e também dos adultos que os acompanham.

O Férias no MON é uma oportunidade de experimentar o espaço museológico de formas inusitadas. As atividades vão ocupar o Espaço de Oficinas, salas expositivas e área externa, proporcionando experiências sensoriais que fogem do convencional. A proposta é clara: experimentar, criar e se divertir com arte.

Uma das atrações é a “Missão: descobrir”, onde os visitantes participam de visitas mediadas para enxergar as exposições e a arquitetura do MON com outros olhos. A atividade é voltada para adultos e crianças a partir de 5 anos, com momentos de conversa e dinâmicas nos espaços expositivos, explorando o acervo, a arquitetura, a coleção do artista curitibano Poty Lazzarotto e o Pátio das Esculturas.

Os ateliês abertos transformam o Espaço de Oficinas em um ambiente repleto de propostas criativas, onde visitantes a partir de 3 anos podem explorar diferentes formas de expressão. Já nas oficinas específicas, os participantes são convidados a exercitar a criatividade com materiais diversos, incluindo atividades de fotografia, papel reciclado, Land Art e criação de máscaras.

Um destaque da programação são as duas oficinas de mangá com a artista Simonia Fukue, que prometem atrair os fãs desse estilo artístico japonês que conquista cada vez mais admiradores no Brasil.

Importante lembrar que crianças menores de 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto responsável durante toda a atividade, criando um ambiente de interação familiar em torno da arte.

O MON é patrimônio estatal vinculado à Secretaria de Estado da Cultura e abriga importantes referências da produção artística nacional e internacional. Com aproximadamente 14 mil obras em seu acervo e mais de 35 mil metros quadrados de área construída, é considerado o maior museu de arte da América Latina.

A programação completa inclui visitas mediadas ao Pátio das Esculturas (13/01), à exposição Trilhos e Traços – Poty 100 anos (20/01) e ao Espaço Niemeyer (27/01), com sessões às 10h30 e 14h30. Os ateliês abertos acontecem nos dias 14, 21 e 28 de janeiro, das 11h às 15h30, com foco em esculturas, fotografia e o projeto MON sem Paredes, respectivamente.

Para as oficinas específicas, é necessário inscrição prévia através de links disponibilizados pelo museu. Entre as opções estão fotografia (15/01), papel reciclado (16/01), Land Art (22/01), criação de máscaras de Teatro Noh (23/01) e as oficinas de mangá com Simonia Fukue (29 e 30/01).

As visitas mediadas seguem ordem de chegada e estão sujeitas à lotação, com necessidade de adquirir ingresso comum de acesso. Já os ateliês abertos acontecem nas quartas-feiras de entrada gratuita, sendo necessário retirar o ingresso na bilheteria física ou online.

Para as oficinas, os ingressos já incluem a visitação ao Museu e garantem a participação de um adulto e uma criança menor de 12 anos, com exceção das oficinas para maiores de 14 anos, onde o ingresso é individual.