Morre Nilson Müller, criador do Zequinha e ícone dos quadrinhos em Curitiba

O ilustrador curitibano Nilson Waldir Müller, criador do personagem Zequinha e do herói O Gralha, faleceu nesta segunda-feira (5/1) em Curitiba. Nascido em 1941, Müller deixa um legado significativo para a cultura paranaense, especialmente no campo das histórias em quadrinhos e ilustração.

Müller ganhou notoriedade ao redesenhar o Zequinha para a campanha do ICMS estadual em 1979, dando nova vida ao personagem criado originalmente em 1928 para as balas dos irmãos Sobânia. Sua versão do Zequinha, com traços mais grossos e caráter educativo, tornou-se emblemática para gerações de paranaenses.

Além de sua contribuição aos quadrinhos, Müller foi pioneiro como o primeiro cenógrafo de televisão do Paraná. Sua carreira artística, iniciada precocemente aos 12 anos sob a tutela do artista Guido Viaro, abrangeu diversas áreas, incluindo publicidade e artes plásticas.

A Gibiteca de Curitiba, onde Müller mantinha uma sala de exposição permanente, foi palco de muitas de suas atividades, incluindo cursos e contribuições para o desenvolvimento da arte sequencial na cidade. Seu trabalho foi reconhecido com diversos prêmios, como o Salão Paranaense e o Prêmio Qualidade Brasil.

A morte de Nilson Müller representa uma perda significativa para a cena cultural curitibana e paranaense, deixando um vazio no cenário artístico local que ele ajudou a moldar ao longo de décadas.