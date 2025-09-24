Shopping de Curitiba vai distribuir brigadeiros de graça; entenda!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Setembro é o mês do aniversário do Shopping Curitiba, um dos mais tradicionais da cidade. O shopping completa 29 anos e para celebrar irá presentear os clientes da melhor maneira, com deliciosos brigadeiros. A ação tem patrocínio do Grans Café e acontecerá nesta sexta-feira (26), das 13h às 17h, ou enquanto durarem os estoques, no Piso L2.

“Fazemos parte da história da cidade, somos um dos primeiros shoppings da capital e sabemos do carinho especial que a população têm pelo Shopping Curitiba. Como forma de retribuir, celebrar e também agradecer, faremos essa ação comemorativa, que irá adoçar a tarde dos nossos clientes”, comenta Débora Ramos, gerente de Marketing do Shopping Curitiba.

Inaugurado em setembro de 1996, o Shopping Curitiba foi um dos primeiros shoppings da cidade. O empreendimento trouxe importantes contribuições para os curitibanos, foi o primeiro shopping da cidade a se tornar pet friendly e foi pioneiro ao oferecer experiências de “gastrocultura”, unindo culinária, lazer e cultura em um mesmo espaço, o Largo Curitiba (Piso L2).

O Shopping Curitiba fica na Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro, Curitiba (PR)