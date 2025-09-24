Aniversário

Shopping de Curitiba vai distribuir brigadeiros de graça; entenda!

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Imprensa Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 24/09/25 10h59
imagme mostra vários brigadeiros sobre uma mesa
Brigadeiros para comemorar o aniversário do Shopping Curitiba. Foto: Divulgação

Setembro é o mês do aniversário do Shopping Curitiba, um dos mais tradicionais da cidade. O shopping completa 29 anos e para celebrar irá presentear os clientes da melhor maneira, com deliciosos brigadeiros. A ação tem patrocínio do Grans Café e acontecerá nesta sexta-feira (26), das 13h às 17h, ou enquanto durarem os estoques, no Piso L2. 

“Fazemos parte da história da cidade, somos um dos primeiros shoppings da capital e sabemos do carinho especial que a população têm pelo Shopping Curitiba. Como forma de retribuir, celebrar e também agradecer, faremos essa ação comemorativa, que irá adoçar a tarde dos nossos clientes”, comenta Débora Ramos, gerente de Marketing do Shopping Curitiba. 

+ Leia também: Shopping de Curitiba inaugura quiosque com foundue no copo

Inaugurado em setembro de 1996, o Shopping Curitiba foi um dos primeiros shoppings da cidade. O empreendimento trouxe importantes contribuições para os curitibanos, foi o primeiro shopping da cidade a se tornar pet friendly e foi pioneiro ao oferecer experiências de “gastrocultura”, unindo culinária, lazer e cultura em um mesmo espaço, o Largo Curitiba (Piso L2). 

Shopping Curitiba fica na Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro, Curitiba (PR)

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna