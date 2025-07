Shopping de Curitiba recebe torneio de Xadrez com 200 jogadores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste domingo (27), o Alto da XV Mall junto com a Federação de Xadrez do Paraná (Fexpar) vai receber mais de 200 pessoas para o 7º Torneio de Xadrez. E olha que legal: os três primeiros colocados ganham medalhas.

As rodadas vão rolar na praça de eventos do mall e você ainda tem tempo de participar. As inscrições estão abertas online até sábado (26) pelo site Xadrez Suiço.

O evento está organizado em seis rodadas. É uma oportunidade bem bacana de lazer para todo mundo. “Oferecemos um ambiente seguro e confortável para que os competidores e a comunidade possam desfrutar ao máximo a experiência”, comenta Alana Augusto da Cunha, analista de eventos do mall.

Esta é sétima edição e dessa vez mais de 80 participantes já confirmaram presença. “A parceria com a Fexpar é de longa data e fortalece a união da comunidade em prol de um esporte que contribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico e da paciência dos praticantes”, relata Alana.

Serviço

7° Torneio de Xadrez

Data: 27 de julho de 2025

Local: Alto da XV Mall, rua Camões, 601, na praça de eventos

Horário: pagamentos de inscrições no dia das 10h40 às 10h50; rodadas começam às 11h

Programação:

11h00 – 1.ª rodada

11h40 – 2.ª rodada

13h20 – 3.ª rodada

13h50 – 4.ª rodada

14h20 – 5.ª rodada

15h00 – 6.ª rodada

16h00 – Previsão de Premiação final e encerramento

Entrada gratuita