Shopping de Curitiba fecha ano com 16 novas lojas e anuncia novidades pra 2026

O ano de 2025 foi marcado por grandes inaugurações no Shopping Curitiba, ampliando o seu mix com marcas consolidadas. Ao longo do período, o empreendimento recebeu 16 novas operações, oferecendo ao público uma experiência ainda mais completa e diversificada.

Um dos grandes destaques do ano foi a inauguração do Cineflix, que está entre as maiores redes de cinemas do Brasil, com 3 salas de exibição, todas equipadas com tecnologia de ponta, incluindo projetores modernos e sistema de som Dolby Digital 7.1. No segmento de moda, abriram as portas no shopping a Live!, marca brasileira referência em moda esportiva e lifestyle; a Crocs, líder mundial em calçados casuais e inovadores; a Conigli, com foco na moda autoral; a Dalitz Joalheiros, sinônimo de tradição e qualidade na cidade; a Aço Brasil, especializada em joias e acessórios feitos em aço inox, e a Sobral, marca carioca de joias em resina.

Já no setor de gastronomia, o ano de 2025 foi marcado pelas inaugurações da Bubble Mix, maior rede de Bubble Tea do país; da Chiquinho, maior rede de sorveterias do país; do Chef Vergê, especializado em sanduíches feitos com croissants; da Gelato Borelli, referência nacional em gelato artesanal de alta qualidade; do Giraffas, maior rede de refeições completas do Brasil; do Tropical Banana, rede curitibana de fast food saudável; do Armazém 71, que une em um mesmo espaço um restaurante especializado em gastronomia italiana contemporânea e uma loja de vinhos com uma extensa carta, e da Carmel’s, com suas pipocas gourmets que fazem sucesso na cidade.

A Natura também abriu as portas no Shopping Curitiba, com a proposta de oferecer uma experiência de compra mais acolhedora, alinhada ao conceito de “Bem Estar Bem” da marca.

Novidades do Shopping Curitiba para 2026

Para 2026, estão confirmadas a inauguração da Levi’s, ícone mundial do jeans, do restaurante Santo Tempero, que aposta em uma culinária caseira e acolhedora, e da Homem S.A., que oferece um mix completo de roupas e calçados masculinos.