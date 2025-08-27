Como assistir filmes no cinema a R$ 10 em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os amantes da telona têm um encontro marcado com o melhor do cinema a preço camarada! A partir desta quinta-feira (28), Curitiba recebe mais uma edição da Semana do Cinema, aquele evento que já virou tradição e faz qualquer um abandonar o streaming em casa.

Apenas ‘dezão’

Aliás, se você é do tipo que sempre reclama que cinema está caro, agora não tem desculpa! Por apenas R$ 10 é possível garantir o ingresso para qualquer sessão convencional, em todos os horários e dias da semana.

A Cineflix do Shopping Curitiba é uma das participantes desta verdadeira festa cinematográfica que vai até 3 de setembro.

A promoção é válida para todas as sessões convencionais, exceto pré-estreias.

A capital paranaense tem diversas redes confirmadas: IMAX, UCI, Cinépolis, Cinemark, Cinesystem, Cineplex, Uniplex e Cineplus.

A Semana do Cinema já é um sucesso nacional e não é para menos. Em suas seis primeiras edições, a promoção já levou mais de 20 milhões de brasileiros às salas de cinema. Um verdadeiro fenômeno que aproxima as pessoas da magia da telona!

Então, já sabe: de 28 de agosto a 3 de setembro, deixe o sofá de lado, chame os amigos e aproveite essa oportunidade de assistir àquele filme que você tanto queria por um preço que cabe no bolso. A programação completa está disponível no site das redes e os ingressos podem ser comprados online ou diretamente na bilheteria do cinema.

Serviço

Semana do Cinema

Quando: De 28 de agosto a 3 de setembro

Shoppings participantes: Curitiba, Mueller, Jockey Plaza, Colombo Park Shopping, Estação, Palladium, Ventura, Boulevard, Jardim das Américas,