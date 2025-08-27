Setembro abre espaço para uma temporada recheada de novidades no catálogo da Netflix, no qual o espectador encontrará desde dramas intensos até romances leves e engraçados, passando por produções históricas e suspenses cheios de reviravoltas.

Entre emoções profundas, mistérios instigantes e histórias que exploram relações humanas em suas formas mais complexas, não faltará conteúdo para quem gosta de variedade. O mês promete trazer risadas, lágrimas e reflexões em doses equilibradas.

A seguir, descubra 5 lançamentos da Netflix em setembro de 2025!

1. Eu, Você e Toda uma Vida – 12/09

Em “Eu, Você e Toda uma Vida”, duas amigas se reencontram aos 42 anos e precisam enfrentar memórias dolorosas (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O drama coreano “Eu, Você e Toda uma Vida” aposta em emoção e intensidade para retratar a complexidade dos vínculos humanos. A trama acompanha Ryu Eun-jung (interpretada por Kim Go-eun) e Cheon Sang-yeon (Park Ji-hyun), amigas desde a infância, unidas por sonhos no mundo do entretenimento, mas também por rivalidades e ressentimentos. Após um rompimento, os destinos de ambas seguem caminhos distintos: Eun-jung torna-se uma roteirista de destaque, enquanto Sang-yeon conquista reconhecimento como diretora de cinema.

O reencontro das duas, já aos 42 anos, ocorre diante de um desafio devastador que obriga ambas a revisitar memórias e enfrentar feridas antigas. Criada na Coreia do Sul e estrelada também por Gun-woo Kim, a produção terá 15 episódios na primeira temporada.

2. A Paris Errada – 12/09

A comédia romântica “A Paris Errada” acompanha Dawn, que sonha com Paris, mas acaba em uma cidade homônima no Texas (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Dirigido por Janeen Damian, o longa “A Paris Errada” mistura romance e comédia em uma trama leve e divertida. A protagonista Dawn, vivida por Miranda Cosgrove, nasceu e cresceu no Texas, mas alimenta desde jovem o sonho de estudar em uma escola de arte em Paris. Apesar de ter sido aceita, a falta de recursos impede que consiga viajar para a capital francesa. A chance inesperada surge quando ela entra em um reality show de namoro que promete levá-la para Paris, mas o destino reserva uma surpresa: o avião pousa em uma cidade homônima no próprio Texas.

Pronta para desistir da competição, Dawn tenta de todas as formas ser eliminada, mas a presença do caubói Trem, interpretado por Pierson Fodé, atrapalha seus planos ao despertar sentimentos inesperados. O elenco ainda conta com Frances Fisher e Madison Pettis, compondo uma produção que promete arrancar risadas enquanto explora encontros improváveis e escolhas de vida.

3. Black Rabbit – 18/09

Em “Black Rabbit”, Jude Law interpreta Jake, dono de um restaurante que vê sua vida mudar com a volta do irmão (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Criada por Zach Baylin e Kate Susman, a série “Black Rabbit” traz uma história intensa ambientada na agitada Nova York. O enredo acompanha Jake Friedkin, interpretado por Jude Law, proprietário de um dos restaurantes mais badalados da cidade, que vive um momento de sucesso e planeja expandir seus negócios. Sua vida, porém, muda drasticamente quando Vince, seu irmão problemático vivido por Jason Bateman, retorna após três anos trazendo uma dívida perigosa com uma gangue local.

Essa volta inesperada coloca em risco não apenas a carreira de Jake, mas também os laços familiares e a própria sobrevivência de ambos. No elenco estão ainda Cleopatra Coleman, como Estelle, e Amaka Okafor, como Roxie, em uma trama que mistura drama, suspense e tensão. A série promete mergulhar em dilemas morais, rivalidades entre irmãos e o peso das escolhas que podem mudar destinos.

4. O Refúgio Atômico – 19/09

Em “O Refúgio Atômico”, tensões e privilégios se revelam quando o colapso do mundo leva à reclusão forçada (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Do mesmo criador de “La Casa de Papel”, Álex Pina, em parceria com Esther Martínez Lobato, chega à tela a série espanhola “O Refúgio Atômico”. A história mostra um grupo de bilionários isolados em um luxuoso bunker nos EUA e na Espanha enquanto o mundo enfrenta o colapso da Terceira Guerra Mundial. Com elenco formado por Miren Ibarguren, Joaquín Furriel e Natalia Verbeke, a trama mistura suspense e crítica social, revelando como privilégios e tensões convivem lado a lado em um espaço fechado.

5. House of Guinness – 25/09

Em “House of Guinness”, a história da família Guinness revela como ambição e legado moldaram uma cervejaria icônica (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Criada por Steven Knight, o mesmo roteirista de “Peaky Blinders”, a série se passa entre Dublin e Nova York no século XIX e mergulha na história da família Guinness, responsável por transformar a cervejaria homônima em uma das mais importantes do mundo. A produção conta com Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn e James Norton no elenco, além de outros nomes de peso. Com base em histórias reais, a narrativa combina drama familiar, ambição e poder, explorando como a fortuna da marca foi moldada após a morte de Sir Benjamin Guinness.