Restaurante no Centro Histórico tem oktoberfest o mês inteiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Quintal do Monge, um dos points mais tradicionais do Centro Histórico de Curitiba, está com a mesa posta para uma comemoração em grande estilo. Durante todo o mês de outubro, o bar e restaurante localizado no Largo da Ordem promove sua versão da tradicional festa alemã, com direito a cardápio temático e, é claro, muito chopp artesanal.

A casa aproveita a ocasião para celebrar um marco duplo: os 12 anos de portas abertas e a conquista dos 20 mil seguidores nas redes sociais. E olha que a comemoração vem com novidade na torneira! Foi lançado o chopp Lager da Ordem, produzido pela cervejaria Way Beer exclusivamente para o Quintal do Monge.

+ Leia mais: Supermercado faz concurso do Cabelo Maluco no Dia das Crianças

Para a piazada que curte um happy hour, a promoção é de deixar o sorriso escapar: pague 300ml e receba 500ml. Dá pra aproveitar de segunda a sábado, até as 20h.

No cardápio especial, o Eisbein com arroz e repolho promete agradar os paladares mais exigentes. Outra pedida é o sanduíche de choripán acompanhado de chopp. A casa preparou diversos combos com salsichas alemãs e carnes na chapa que casam perfeitamente com a bebida.

Para os cervejeiros de plantão, o Chopp Trip é a oportunidade de experimentar diferentes rótulos artesanais servidos direto da torneira, com opções que vão mudando ao longo das semanas.

Além do menu especial da Oktoberfest, o Quintal do Monge mantém seu cardápio completo, que pode ser consultado no Instagram. São mais de 20 tipos de petiscos, pratos executivos, hambúrgueres, sanduíches, saladas e opções veganas – tudo preparado com foco em sabor, frescor e qualidade.

Instalado em um dos casarões históricos mais tradicionais do Centro Histórico de Curitiba, o Quintal do Monge oferece ambiente descontraído, programação musical e atendimento todos os dias da semana.

O Quintal do Monge fica na Rua Claudino dos Santos, 24 – São Francisco (Largo da Ordem). O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 11h às 24h; domingos, das 11h às 20h. Informações e reservas: (41) 3232-5679.