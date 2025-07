Restaurante ao estilo dos becos de Tóquio é referência em lámen em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em 2019, o CHō abria suas portas no Batel, dentro do Hauer Shopping, com uma proposta bem diferente: trazer para Curitiba os sabores autênticos do leste asiático em um ambiente que lembrava aqueles bares escondidos nos becos de Tóquio.

Aí veio a pandemia e, como todo mundo sabe, o setor gastronômico sofreu horrores. O CHō, então, se reinventou como dark kitchen e apostou no delivery para sobreviver. Os sócios Alexander e Luciano Dall’Agnol não só mantiveram o negócio vivo como começaram a sonhar ainda mais alto.

Depois de uma viagem para a China e Japão, Alexander voltou com uma missão: transformar o CHō em referência quando o assunto é lámen e bao em Curitiba. Os irmãos Dall’Agnol, que já eram sócios do KingTemaki, chamaram Alexandre Leprevost para embarcar nessa expansão.

A sacada foi implementar o conceito “store in store”, colocando o CHō dentro das unidades do KingTemaki. Em 2024, começaram pelo Batel. Agora, em 2025, acabam de inaugurar nos outros dois endereços: Juvevê e São Braz.

“Após a implantação e análise da primeira unidade, percebemos que a nova estrutura estava rodando muito bem, comportando com muita sinergia o CHō e o KingTemaki. Então, resolvemos ampliar essa entrega com dois novos endereços, e mais novidades estão a caminho”, celebra Alexander Dall’Agnol.

Com consultoria da chef Michele Dupont, a casa oferece lámens que mesclam o tradicional com toques regionais. “Nossos caldos seguem a tradição dos caldos de cozimento lento, levando tarês elaborados com inúmeras especiarias, óleos aromáticos e acompanhamentos, ingredientes unidos em perfeita harmonia”, conta a chef Michele.

E o esforço está sendo reconhecido. Em 2025, o CHō é finalista na categoria lámens do prêmio Bom Gourmet, o mais importante da gastronomia no Paraná.

São cinco tipos de lámen no menu, incluindo o Kara Missô Ramen, feito com caldo tonkotsu, molho de missô e aquele pork belly suculento que derrete na boca. Os baos também são estrelas da casa. Além do Porco Bao que já mencionei, tem opções de costela, chicken e um vegetariano de shiitake que é sensacional.

Por falar em opções vegetarianas, o lámen vegetariano com caldo de legumes e especiarias é um dos destaques. E o Shiitake bao, com shiitake empanado, maionese especial, caponata e molho apimentado, é uma explosão de sabores.

O CHō Street Food está em três endereços em Curitiba: Batel (Rua Gutemberg, 17), Juvevê (Rua Rocha Pombo, 272) e São Braz (Avenida Toaldo Túlio, 3260). Também dá para pedir pelo delivery. Para mais informações, acesse o site www.chostreetfood.com.br ou o Instagram @chostreetfood.