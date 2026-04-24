Rede de fast food lança sanduíches temáticos da Copa do Mundo

O McDonald’s deu o pontapé inicial para a Copa do Mundo FIFA 2026 com o retorno do menu Seleções do Méqui, tradição que se consolidou entre os brasileiros nos anos de Mundial. Assim como colecionar álbum de figurinhas, degustar os sanduíches temáticos faz parte da cultura do país em Copa do Mundo.

O aguardado momento chegou com a escalação de sete sanduíches representando Brasil, Argentina, Alemanha, México, França, Itália e Estados Unidos. O menu das Seleções do Méqui inclui ainda itens especiais do combo Brasil: McFritas Brasil, McShake Brasil e McFlurry Brasil. As novidades ficam por conta de duas opções de café inspiradas no Canadá, o McCafé Canadá Gelado e o McCafé Canadá Quente.

Campanha une futebol e gastronomia

Para destacar o lançamento e se conectar com os clientes, a campanha Seleções do Méqui combina a linguagem dos universos do futebol e da gastronomia com forte apelo visual. O filme principal mostra um estádio lotado com um chef de cada país apresentando seu sanduíche. Quando chega a vez do Brasil, o capitão Cafu entra em cena para vibração da torcida e apresenta o combo brasileiro.

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“A energia da Copa do Mundo é única, e as Seleções do Méqui já se consolidaram como parte dessa tradição no Brasil. Em um país apaixonado por futebol, com uma história marcada por grandes conquistas, tudo que envolve o esporte naturalmente mobiliza e cria expectativa. É nesse contexto que nossas Seleções ganham ainda mais relevância: como parte desse ritual, queremos seguir alimentando essa paixão e transformar toda essa expectativa em momentos inesquecíveis para os nossos clientes”, afirma Ilca Sierra, Diretora de Marketing do McDonald’s no Brasil.

“Desenvolvemos uma estratégia de comunicação que mantém o diálogo multiplataforma em jogo o tempo todo, como uma tabelinha narrativa entre Méqui e o público. Antes mesmo do principal filme entrar no ar criamos para o ambiente digital o ‘Grito dos Chefs’, filmete que desperta o desejo e a curiosidade para conhecer cada sanduíche refazendo um dos memes mais clássicos do TikTok”, completa Rodrigo Marangoni, diretor executivo de criação da GALERIA.ag.

Como funcionam as Seleções do Méqui

A disponibilidade dos sanduíches das Seleções do Méqui segue a dinâmica dos anos anteriores: o sanduíche Brasil fica disponível todos os dias no cardápio, enquanto os demais países aparecem em dias específicos da semana. Todas as novidades são preparadas na hora e seguem o compromisso com qualidade da marca.

Cardápio completo das Seleções do Méqui:

Combo BRASIL: disponível todos os dias

Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, molho sabor vinagrete, farofa defumada, cebola fresca, tomate, bacon, molho sabor churrasco e queijo sabor emental.

McFlurry Brasil: Sobremesa preparada com bebida láctea sabor baunilha, Cobertura caramelo com coco e uma deliciosa farofa crocante de coco.

McShake Brasil: O McShake Brasil é preparado com leite, bebida láctea sabor baunilha, cobertura de caramelo com coco e uma deliciosa farofa crocante de coco.

McFritas Brasil: A batata frita mais famosa do mundo, agora com maionese verde e bacon crispy.

McCafé Canadá: O nosso famoso café do Méqui, feito com grãos arábica, 100% nacional e certificado, combinado com leite integral, xarope sabor maple, que pode ser servido quente ou frio.

ESPANHA: segunda-feira

Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, molho sabor páprica, cebola fresca, tomate, copa fatiada e queijo sabor emental.

ARGENTINA: terça-feira

Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, maionese sabor chimichurri, cebola fresca, alface, tomate, bacon, e queijo sabor emental.

ALEMANHA: quarta-feira

Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, molho de mostarda escura, cebola fresca, cebola crispy, tomate, bacon e queijo sabor emental.

MÉXICO: quinta-feira

Sanduíche feito com pão tipo brioche, empanado de frango sabor nacho, molho sabor nacho jalapeño, cebola fresca, alface, tomate e queijo sabor cheddar.

EUA: sexta-feira

Sanduíche feito com pão tipo brioche, dois hambúrgueres de carne 100% bovina, molho Ranch, molho barbecue, bacon e queijo sabor cheddar.

ITÁLIA: sábado

Sanduíche feito com pão tipo brioche, polpettone, molho de tomate e queijo sabor emental.