Haja bolso: quanto custa completar o álbum da Copa 2026 com 980 figurinhas

O clima de Copa do Mundo já começou a tomar conta das bancas e das redes sociais, mas, para os colecionadores, a empolgação vem acompanhada de uma conta salgada. Com o lançamento oficial do álbum da Copa do Mundo FIFA 2026 previsto para o dia 1º de maio no Brasil, os primeiros dados sobre preços e o tamanho da coleção revelam que este será o álbum de Mundial mais caro da história para quem deseja completar o livro ilustrado.

O desafio das 980 figurinhas

Pela primeira vez, a Copa do Mundo contará com 48 seleções, o que impactou diretamente o tamanho do álbum. Serão 112 páginas e um total impressionante de 980 figurinhas para colar. Para efeito de comparação, o álbum da Copa de 2022, no Catar, tinha 670 cromos.

A matemática do colecionador

Com base nos kits já disponíveis na loja oficial da Panini, o valor do pacotinho (com 5 figurinhas) deve ser de R$ 7,00. Confira a projeção de custos:

Considerando que é estatisticamente impossível não tirar figurinhas repetidas, estima-se que o gasto real para completar o álbum pode ultrapassar facilmente os R$ 3.500,00, dependendo da habilidade do colecionador em realizar trocas.

A grande ausência: Neymar fora do álbum

Além do preço, o assunto que domina as discussões é a ausência de Neymar Jr. nas páginas da Seleção Brasileira. Segundo o Globo Esporte, imagens do álbum que já circulam na Espanha confirmam que o craque não foi incluído na escalação inicial da Panini para este Mundial.

A decisão da editora baseia-se nas convocações recentes. Como Neymar passou longos períodos fora dos gramados por lesão e não esteve nas últimas listas do técnico Carlo Ancelotti, ele acabou perdendo seu lugar cativo — algo que não acontecia desde 2010.

“Vale mais que muita figurinha”: Neymar vira piada do Burger King

A ausência de Neymar e o alto preço das figurinhas não passaram despercebidos pelas marcas. A rede de fast food Burger King aproveitou o “hype” para alfinetar o craque e promover suas ofertas.

Em um post recente no Instagram, o perfil oficial do BK Brasil publicou: “10 BK Chicken tá valendo mais que muita figurinha por aí! Soltei e saí correndo”. A provocação gerou milhares de comentários, com torcedores divididos entre a risada e a defesa do jogador, que agora corre contra o tempo para garantir sua vaga real na convocação final e, quem sabe, em um futuro “set de atualização” do álbum.