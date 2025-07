Quintal do Lupa reúne 70 expositores no Museu Oscar Niemeyer

O Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, se prepara para receber a 5ª edição do Quintal do Lupa, um evento que promete agitar o cenário cultural e empreendedor da capital paranaense. Nos dias 5 e 6 de julho, o icônico MON vai reunir mais de 70 expositores de diversas áreas.

O Quintal do Lupa, organizado pelo Clube Lupa, é um movimento que conecta mais de 500 sócios a cerca de 150 negócios locais. Com foco em moda autoral, brechós, gastronomia, arte, cultura e projetos sociais, o evento busca oferecer aos curitibanos o melhor das marcas da cidade.

Fernanda Paludo, idealizadora do projeto, compartilha a empolgação. “Estamos super animados com essa edição, a primeira a acontecer durante o inverno. O Quintal é um momento muito especial não só para o Clube Lupa, mas sobretudo para as marcas envolvidas, que realizam um trabalho independente, na contramão da lógica de grandes marcas, prezando por um consumo consciente”, comenta.

Para os empreendedores, o evento é uma vitrine valiosa. Joyce Nascimento, proprietária da marca Herboro comenta a história de sucesso por trás do projeto. “No Quintal do Lupa foi a primeira vez na história da nossa marca que os produtos esgotaram, então, no que se refere às vendas também foi muito positivo”, comemora Joyce.

Os visitantes encontrarão uma variedade de produtos, desde roupas e acessórios até cosméticos naturais e decoração. A área gastronômica promete delícias e drinks para todos os gostos, com opções que vão desde comida típica brasileira até pizzas italianas com fermentação natural.

Pensando nas famílias, o evento preparou atrações especiais para as crianças, incluindo ateliês de pintura, jogos educativos e oficinas criativas. Como bônus, no sábado à tarde, os visitantes poderão apreciar uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Paraná no vão livre do MON.

Serviço

MODA AUTORAL

Síntese Ateliê, Dipontta, Sucre, Santa Lou, Célia Vieira, Espaço Lucz, Dom Bernardino, Maar, Hype Brasil, Marcio Crais, Casa 102, Ínima, JazzYou, Jossti, Nana Lingerie, Paisley, Shanti Boho, Ana Silvia, DNA Acessórios, Nó de Isis, Vitrine Murano, Caju Semijóias, Cimento Urbano, Arte ao Vento, Tanta Arte, Damatta, M. Folle, Ellie Design, Ana e Mô, Maria Ravazzani

ACESSÓRIOS

Reobjeto (bolsas), Mi Piace Oticca (óculos)

COSMÉTICOS NATURAIS

Kote Skin Care, Tropicana, Prema Saboaria, BioBio

DECORAÇÃO E DESIGN

Estúdio Obax, Vela.com, Amorizar Ateliê, Herborô, Trapilho, Dilegno, PraSer Objetos, Morgana Orlandi, Vini Baldon, Kazza com K, Maju Cerâmica, Ateliê Casa e Luz, Curitiba na Bagagem, Abuela Plantas, Inflamme Studios, Casa Verdinha, Quintal, By Nomads

GASTRONOMIA – expositores

O que tem no pote?, Onça Bêbada, Utopia Chocolates, Marla Muffara, Faol Apicultura, Chá e Arte

ESPAÇO GASTRÔ (comida e bebida para consumir no local)

Romanvs Pizzaria, Vinagreira, Crema Lab, Asteristico, Vol.1.

BRECHÓS

Lavô tá Novo, Circulandô, G. List

PET

Pets by Brijoux

INFANTIL

Baiana Ateliê, Arte em Bordado, Ninadora

Confira a programação do espaço kids

Atividades permanentes nos dias 5 e 6 de julho:

Ateliê de pintura com guache e giz de cera

Bolha de sabão gigante

Tapete com brinquedos e jogos educativos para todas as idades

Troca de livros

Cantinho da tatuagem temporária

05/07

13h às 16h – oficina de massinha caseira

06/07

12h – Musicalização para crianças

13h às 15h – Ateliê para bebês do projeto Nascente do Brincar

15h às 17h – Oficina de customização de ecobag