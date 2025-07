Gilberto Gil traz turnê de despedida Tempo Rei para Curitiba

Curitiba se prepara para receber Gilberto Gil em um momento histórico de sua carreira. O renomado artista traz sua turnê de despedida, “TEMPO REI”, à capital paranaense no próximo sábado (05), na Ligga Arena. Esta apresentação promete ser mais do que um simples show, mas uma celebração da rica trajetória musical do cantor e compositor baiano.

A relação de Gil com Curitiba é especial e de longa data. Foi aqui, na casa do poeta Paulo Leminski, que ele compôs “Estrela”, uma canção dedicada à filha do escritor curitibano. Esse gesto simboliza os laços afetivos que o artista construiu com a cidade ao longo dos anos.

+ Leia mais Visita de João Paulo II parou Curitiba em 1980; galeria de fotos

“TEMPO REI” não é apenas o nome da turnê, mas também uma reflexão sobre a passagem do tempo e a evolução artística de Gil. A escolha do título remete à canção homônima de 1984, que dialogava com “Oração ao Tempo” de Caetano Veloso, trazendo uma perspectiva única sobre permanência e transformação.

O espetáculo promete ser uma experiência imersiva, dirigida por Rafael Dragaud, com direção musical de Bem Gil e José Gil. Gil estará acompanhado por uma mega banda, incluindo membros de sua família musical e um quarteto de cordas, prometendo uma apresentação que mistura intimidade familiar e grandiosidade artística.

Para os fãs curitibanos, esta pode ser a última oportunidade de ver Gil em uma turnê de grande porte. O artista tem refletido sobre diminuir o ritmo de suas apresentações, buscando uma mudança de perspectiva mais voltada à espiritualidade.

“Quero continuar fazendo música em outro ritmo, mas, antes, teremos essa celebração bonita junto do público e da família. Transformai as velhas formas do viver”, afirma Gilberto Gil, sintetizando o espírito da turnê.

Parceria da Arena com a 30e

A apresentação em Curitiba também marca o início de uma nova era para a Arena da Baixada, agora rebatizada como Ligga Arena. É o primeiro grande show após a parceria entre o Athletico Paranaense e a 30e, maior companhia brasileira de entretenimento ao vivo, que promete trazer mais megaeventos para o espaço nos próximos anos.

Os ingressos para este evento único estão quase esgotados e podem ser adquiridos através do site da Eventim.

Serviço

Data: 05 de julho de 2025 (sábado)

Local: Ligga Arena – Rua Buenos Aires, 1260 – Água Verde – Curitiba/PR

Horários: 17h (abertura dos portões) | 20h (início do show)

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Ingressos:

Cadeira Superior – Andar com Fé – R$ 115,00 (meia-entrada legal) | R$ 138,00 (entrada social) | R$ 161,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 230,00 (inteira)

Cadeira Inferior – A Paz – R$ 190,00 (meia-entrada legal) | R$ 228,00 (entrada social) | R$ 266,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 380,00 (inteira)

Pista Banco do Brasil – R$ 290,00 (meia-entrada legal) | R$ 348,00 (entrada social) | R$ 406,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 580,00 (inteira)

Pacote VIP Esotérico – R$ 790,00 (meia-entrada legal) | R$ 848,00 (entrada social) | R$ 906,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 1.080,00 (inteira)

Pacote VIP Expresso 2222 – R$ 1.290,00 (meia-entrada legal) | R$ 1.348,00 (entrada social) | R$ 1.406,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 1.580,00 (inteira)

Início das vendas:

Pré-venda clientes Banco do Brasil: 19 de agosto, 10h, até o dia 22 de agosto, às 10h

Venda geral: 22 de agosto, 12h (on-line e na bilheteria oficial)

Vendas online em: eventim.com.br/giltemporei

Bilheteria oficial: Hard Rock Café Curitiba – R. Buenos Aires, 50 – Batel, Curitiba

Funcionamento: Segunda a sábado das 12h30 às 17h | 17h30 às 19h