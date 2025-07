Visita de João Paulo II parou Curitiba em 1980; galeria de fotos

Há 45 anos, Curitiba recebia o Papa João Paulo II com uma multidão de fiéis vinda da capital, do interior do Paraná e de outras partes do Brasil. A visita aconteceu em um fim de semana, nos dias 5 e 6 de julho de 1980. O pontífice chegou de Porto Alegre e desembarcou na capital paranaense às 16h30, beijando o solo assim que pisou na cidade.

Do aeroporto, onde deu as primeiras bênçãos, o papa seguiu a bordo de um micro-ônibus transformado em papamóvel até o Estádio Couto Pereira, no bairro Alto da Glória. O estádio do Coritiba foi escolhido para a cerimônia de recepção, que reuniu cerca de 70 mil pessoas.

Confira as fotos a seguir:

45 anos da visita do Papa João Paulo II ao Paraná, em Curitiba – em 05 de julho de 1980 – Foto/Reprodução Acervo: Museu da Imagem e do Som e Arquivo Público Paranaense 45 anos da visita do Papa João Paulo II ao Paraná, em Curitiba – em 05 de julho de 1980 – Foto/Reprodução Acervo: Museu da Imagem e do Som e Arquivo Público Paranaense 45 anos da visita do Papa João Paulo II ao Paraná, em Curitiba – em 05 de julho de 1980 – Foto/Reprodução Acervo: Museu da Imagem e do Som e Arquivo Público Paranaense 45 anos da visita do Papa João Paulo II ao Paraná, em Curitiba – em 05 de julho de 1980 – Foto/Reprodução Acervo: Museu da Imagem e do Som e Arquivo Público Paranaense 45 anos da visita do Papa João Paulo II ao Paraná, em Curitiba – em 05 de julho de 1980 – Foto/Reprodução Acervo: Museu da Imagem e do Som e Arquivo Público Paranaense 45 anos da visita do Papa João Paulo II ao Paraná, em Curitiba – em 05 de julho de 1980 – Foto/Reprodução Acervo: Museu da Imagem e do Som e Arquivo Público Paranaense 45 anos da visita do Papa João Paulo II ao Paraná, em Curitiba – em 05 de julho de 1980 – Foto/Reprodução Acervo: Museu da Imagem e do Som e Arquivo Público Paranaense 45 anos da visita do Papa João Paulo II ao Paraná, em Curitiba – em 05 de julho de 1980 – Foto/Reprodução Acervo: Museu da Imagem e do Som e Arquivo Público Paranaense 45 anos da visita do Papa João Paulo II ao Paraná, em Curitiba – em 05 de julho de 1980 – Foto/Reprodução Acervo: Museu da Imagem e do Som e Arquivo Público Paranaense 45 anos da visita do Papa João Paulo II ao Paraná, em Curitiba – em 05 de julho de 1980 – Foto/Reprodução Acervo: Museu da Imagem e do Som e Arquivo Público Paranaense

Nilton Cesar Bassi, hoje auxiliar administrativo do Arquivo Público do Paraná, tinha 12 anos na época. “Criou-se uma expectativa muito grande quando soubemos que ele vinha para o Brasil. Estava todo mundo muito ansioso. Eu estudava no Hauer e nós estávamos de férias. Mesmo assim, fomos ao colégio, recebemos bandeirinhas do Vaticano e do Brasil, e subimos para a Avenida Marechal Floriano Peixoto, onde ficamos esperando pelo Papa”, lembra.

De origem polonesa, o pontífice foi recepcionado com sal e broa, símbolos típicos da cultura do seu país, que ele beijou com devoção. Também foi homenageado com canções e danças folclóricas. No centro do gramado do estádio, foi montada uma casa típica de imigrantes poloneses, levada pela Colônia Thomaz Coelho. Após a visita, o espaço foi transferido ao Bosque do Papa e convertido em capela dedicada à Virgem Negra de Czestochowa.

Na sequência, o Papa seguiu ao Palácio Iguaçu a bordo de um Ford Galaxie Landau preto, o carro oficial do governo estadual, adaptado com teto solar para que ele pudesse saudar a multidão. A sede do governo foi o local escolhido para a celebração da Santa Missa no domingo, 6 de julho.

Transporte do Papa ao Palácio Iguaçu. Foto: Reprodução/MIS-PR e Arquivo Público Paranaense.

“Foi uma emoção muito forte vê-lo. O que senti dele foi uma pessoa muito carismática, muito querida. Assim como o Papa Francisco, o João Paulo II era muito humano, muito doce. Isso era o mais marcante nele”, recorda Merli Garcia, funcionária pública que na época era datilógrafa da Casa Militar e hoje trabalha na Casa Civil como redatora de atos oficiais.

O evento teve até ensaio geral, com a participação de militares e servidores civis. A primeira Eucaristia do mês, tradicionalmente celebrada na Basílica de São Pedro, foi transmitida ao vivo de Curitiba para o Vaticano e o mundo. O Papa se paramentou na capela de Nossa Senhora do Rocio, localizada dentro do Palácio Iguaçu, e chegou a comentar o frio que fazia na capital naquela manhã.

Multidão em frente ao Palácio Iguaçu. Foto: Reprodução/MIS-PR e Arquivo Público Paranaense

Entre 700 mil e 1 milhão de pessoas lotaram a região para acompanhar a missa, formando uma multidão que se estendia por quase dois quilômetros até a Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. O coral do evento reuniu cerca de 400 vozes de diferentes grupos da cidade.

“É uma experiência que fica com a gente para sempre, que não tem como explicar. Ter esse momento de fé, porque eu sou católica, e de viver esse momento ali com ele tão perto. De poder ver uma missa feita pelo Papa, coisa que é bem difícil, e ainda por cima na minha cidade. Foi uma cerimônia linda”, diz Merli.

Após a missa, por volta das 12h40, o Papa embarcou rumo a Salvador, onde seguiria a jornada pelo Brasil. A turnê incluiu ainda outras seis cidades do Norte e Nordeste, encerrando-se no dia 11 de julho.

João Paulo II permaneceu como pontífice por 26 anos, até seu falecimento em 2 de abril de 2005. Passou pelo Brasil outras duas vezes, mas não retornou ao Paraná. Foi canonizado em 27 de abril de 2014 pelo Papa Francisco, tornando-se São João Paulo II.

Preservação dos arquivos

Os registros da visita do Papa estão sob guarda do Arquivo Público do Paraná. Entre os documentos, há peças raras utilizadas na organização do evento, como plantas do trajeto do comboio papal, esquemas do Estádio Couto Pereira, distribuição de setores por cores e até o desenho do posicionamento dos ocupantes das viaturas.

Projeto da visita do Papa. Foto: Adriano Neto/AEN.

O acervo inclui também atas de reuniões da comissão organizadora e o relatório final da visita, detalhando a atuação das autoridades envolvidas. Entre os itens mais curiosos estão o convite à população, o selo comemorativo da data e os crachás usados pelos profissionais nos dois dias de cobertura, inclusive pela imprensa internacional.

Grande parte desse material está disponível ao público. Para consultá-lo, é necessário entrar em contato com o Arquivo Público por telefone (41) 3521-9100 ou e-mail consultasai@seap.pr.gov.br.

Parte das imagens históricas também integra o acervo do Museu da Imagem e do Som (MIS) de Curitiba, que dispõe de fotos e vídeos da visita, incluindo a missa celebrada em frente ao Palácio Iguaçu. A consulta pode ser feita mediante agendamento prévio pelo telefone (41) 3232-9113 ou pelo e-mail mispesquisa@seec.pr.gov.br.