Promoção relâmpago: ônibus de Curitiba a São Paulo por R$ 30

A alta temporada de férias em julho inspirou a FlixBus, empresa de tecnologia para transporte rodoviário, a criar uma promoção com descontos de até 50% em rotas entre o Paraná e São Paulo. As tarifas promocionais são válidas para compras entre os dias 23 e 27 de junho, com embarques de 1º de julho a 30 de setembro.

“Julho é um dos meses mais movimentados do turismo nacional, marcado por férias escolares. Mesmo sendo alta temporada, é possível viajar e economizar. Já oferecemos tarifas mais baratas o ano todo e essa promoção foi pensada especialmente para quem quer aproveitar o mês de férias viajando”, destaca o CEO da FlixBus, Edson Lopes.

Entre os trechos com valores bem atrativos, é possível encontrar São Paulo – Curitiba a partir de R$ 30,99, Curitiba – Guarulhos a partir de R$ 28,99 e Guarulhos – São José dos Pinhais a partir de R$ 29,99.

O que fazer em São Paulo

Quem visitar a capital paulista encontra uma variedade de passeios em família: desde musicais como Wicked, passando pela exposição A Ecologia de Monet, no MASP, até experiências imersivas como a Dopamineland – atrações para todas as idades. Além disso, São Paulo celebra festas típicas como o “São João de Nóis Tudim”, no Centro de Tradições Nordestinas, até 27 de julho, e a tradicional “Quermesse do Calvário”, realizada há mais de 40 anos na Paróquia São Paulo da Cruz, em Pinheiros.

Serviço – Flash Promo FlixBus

Período de reservas: 23 a 27 de junho de 2025

Período de viagem: de 1 de julho a 30 de setembro de 2025

Descontos: até 50%

Destinos/rotas: Curitiba x São Paulo; Curitiba x Guarulhos; Curitiba x Embu das Artes; Guarulhos x São José dos Pinhais; Emu das Artes x São José dos Pinhais

As ofertas são válidas para compras realizadas no site ou no aplicativo da FlixBus.