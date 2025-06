Conservatório de MPB de Curitiba abre 600 vagas em cursos a partir de R$ 50

Que tal aprender a tocar um instrumento, soltar a voz ou conhecer um pouco mais sobre música brasileira? O Conservatório de MPB de Curitiba está com inscrições abertas, a partir desta segunda-feira (23) para novos alunos dos cursos regulares do segundo semestre.

As inscrições vão até 14 de julho, exclusivamente pelo site

www.conservatoriodempb.com.br

+ Leia mais Neve em Curitiba? Frio levanta a dúvida sobre fenômeno na capital

São cerca de 600 vagas distribuídas em 34 cursos, com opções para crianças, jovens e adultos, incluindo os inclusivos, e disciplinas teóricas gratuitas para quem se matricular em instrumento ou canto.

Aulas em grupo, do violão ao saxofone

O Conservatório de MPB oferece aulas em grupo de instrumentos como violão, guitarra, piano, percussão, cavaquinho, saxofone, trompete, bandolim, baixo elétrico, bateria, violão 7 cordas, viola caipira, acordeão, além de canto popular. As crianças também têm espaço garantido, com cursos especialmente pensados para os pequenos (de 7 a 12 anos) em bateria, piano e violão.

Além das aulas práticas, há cursos teóricos como composição, arranjo, harmonia funcional e linguagem musical, e práticas de conjunto, que incluem grupos de choro, samba, MPB, música caipira e, agora, de pessoas cegas ou com baixa visão, novidade do semestre.

“As aulas em pequenos grupos são uma das grandes fortalezas do Conservatório. Esse formato permite que os alunos aprendam não só com os professores, mas também uns com os outros”, disse Mari Lopes, coordenadora pedagógica do Conservatório. “É uma troca constante que estimula o crescimento coletivo, a escuta, o respeito e o desenvolvimento musical de forma muito mais colaborativa.”

Como se inscrever

O processo seletivo é dividido em duas etapas. Na primeira, o candidato faz a inscrição online e aguarda a lista de aprovados. Na segunda, os selecionados participam de um teste de nivelamento ou entrevista presencial. Quem for aprovado pode iniciar as aulas no dia 4 de agosto de 2025.

Preços acessíveis e incentivo ao aprendizado

Uma das grandes vantagens do CMPB é o acesso democratizado: os cursos têm mensalidades a partir de R$ 50 e os alunos que se matricularem em instrumentos ou canto podem cursar, gratuitamente, uma disciplina teórica e/ou uma prática de conjunto no mesmo semestre.

Os cursos inclusivos para pessoas cegas ou com baixa visão são gratuitos.

CMPB

Prestes a completar 32 anos, o Conservatório de MPB de Curitiba é um espaço dedicado à música brasileira, formando músicos, pesquisadores e apaixonados por cultura popular. Além dos cursos, o CMPB é conhecido por manter importantes grupos artísticos da cidade, como as orquestras à Base de Sopro e à Base de Corda, o Vocal Brasileirão e o Coral Brasileirinho.

Serviço

Inscrições para novos alunos – Conservatório de MPB

Data: de 23 de junho a 14 de julho de 2025

www.conservatoriodempb.com.br

Informações: secretaria.cmpb@icac.org.br

Início das aulas: 4 de agosto