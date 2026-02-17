Promoção de passagens a R$ 9,99 de Curitiba para SC e RS

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Até domingo (22/02), a promoção de verão da Flixbus disponibiliza passagens saindo de Curitiba a partir de R$ 9,99. A oferta contempla embarques com destino a Penha, em Santa Catarina, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para viagens realizadas até o dia 22 de março.

A campanha tem como objetivo ampliar o acesso a viagens de lazer e deslocamentos de curta e média distância. A proposta é atender quem deseja prolongar o período de descanso após o feriado ou aproveitar novas oportunidades de viagem a preços reduzidos.

“A FlixBus quer ver mais gente viajando pelo Brasil, seja para aproveitar datas especiais, encontrar familiares e amigos, conhecer novos destinos ou relaxar, sempre com uma experiência digital simples e preços acessíveis”, afirma Edson Lopes, CEO da FlixBus no Brasil.

Ao adquirir a passagem, o passageiro pode embarcar com uma mochila e uma mala despachada de até 30 quilos. As tarifas promocionais estão disponíveis no site da empresa, mediante seleção da data desejada e conforme disponibilidade.

Confira, abaixo, todos os trechos com valor promocional:

São Paulo (SP) x Penha (SC): a partir de R$ 9,99

Penha (SC) x Porto Alegre (RS): a partir de R$ 9,99

Curitiba (PR) x Penha (SC): a partir de R$ 9,99

São Paulo (SP) x Porto Alegre (RS), com conexão em Penha (SC): a partir de R$ 19,98

Curitiba (PR) x Porto Alegre (RS), com conexão em Penha (SC): a partir de R$ 19,98

O pagamento pode ser feito via Pix, cartão de crédito, Google Pay ou Apple Pay. As tarifas podem sofrer pequenos acréscimos em razão das taxas de embarque.