Pizzaria curitibana lança festival inusitado: pizza de cuca de banana

Será que dá boa?

Quem nunca sentiu aquele cheirinho de cuca no forno? Aquela farofa crocante, a massa fofinha e as bananas caramelizadas que são praticamente uma instituição no Sul do Brasil. Pois é, essa receita que faz parte do DNA cultural alemão por aqui acaba de ganhar uma releitura que promete dividir opiniões.

A Pitoresca Pizza, aquela mesma pizzaria da famosa pizza “trem” de 70 centímetros e impressionantes 32 pedaços, resolveu misturar dois universos aparentemente distantes: a tradicional cuca alemã e a pizza. E assim nasceu o “Festival da Pizza de Cuca”.

O festival traz cinco variações, todas com base na banana – ingrediente clássico da cuca tradicional. A proposta é uma massa leve e crocante, coberta com creme de leite fresco, muçarela e a famosa farofa de cuca artesanal.

Entre os sabores disponíveis, tem desde a versão mais purista – apenas com banana – até combinações mais elaboradas como banana com goiabada cremosa, banana com chocolate ao leite, banana com chocolate branco gourmet e banana com doce de leite.

Para quem ficou curioso, a Pitoresca Pizza faz entrega gratuita para diversos bairros de Curitiba. Dá para pedir pelo WhatsApp (41 3203-7199) ou, se preferir, retirar diretamente na Rua Jacarezinho, 806, no bairro Mercês.