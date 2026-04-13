Outlet em Campo Largo lança “Terça dos Calçados” com descontos de até 50%

O City Center Outlet Premium, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), anunciou uma promoção de calçados válida para todas as terças-feiras do mês de abril.

Chamada de “Best Shoe Tuesday” (Terça dos Calçados), a campanha é voltada para tênis e calçados em geral. Os descontos chegam a 50%.

De acordo com o outlet, o objetivo é aumentar o fluxo de pessoas no local durante a semana. Em campanhas anteriores, como uma realizada em fevereiro, lojistas relataram faturamentos equivalentes aos de uma sexta-feira, por exemplo.

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Descontos no City Center Outlet Premium

Mais de 20 lojas participam da ação. As marcas de prestígio e moda casual, como a Lacoste, trazem modelos tradicionais com preços fixos, representando descontos de 50%. A Jorge Bischoff selecionou vários itens com 50% de desconto.

Já a Nike oferece descontos adicionais de 40% sobre os “últimos pares” (que já possuem preço de outlet). Em ação exclusiva, a Puma, aplica descontos de 40% em todos os calçados e 50% nos últimos pares durante as terças-feiras de abril. Além dos preços reduzidos, as lojas mantêm opções de parcelamento em 5 ou até 10 vezes no cartão.

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Tênis é um dos itens mais vendidos no outlet

Realizar uma promoção semanal de calçados é estratégica para o outlet, já que o tênis é um dos itens mais vendidos do empreendimento. A expectativa para este mês é que as vendas nas terças promocionais superem entre 30% e 40% os resultados de uma terça-feira comum.

Serviço:

Ação: “Best Shoe Tuesday”

“Best Shoe Tuesday” Quando: todas as terças-feiras de abril

todas as terças-feiras de abril Onde: lojas de calçados do City Center Outlet Premium

lojas de calçados do City Center Outlet Premium Endereço: City Center Outlet Premium – Rua João Bertoja, 1995, Campo Largo (PR), saída 122 da BR-277