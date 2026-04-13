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Semana da Juventude de Curitiba tem programação cultural, esportiva e de lazer

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 13/04/26 15h02
Semana da Juventude de Curitiba com uma programação cultural, esportiva e de lazer. Foto: Divulgação

Começa nesta segunda-feira (13/4) a Semana da Juventude de Curitiba, com uma programação diversificada de atividades culturais, esportivas, educativas e de bem-estar voltadas ao público de 15 a 29 anos. O evento, promovido pela 
Prefeitura de Curitiba, 
segue até sábado (18/4) com ações gratuitas em vários bairros da cidade.

A iniciativa celebra o fortalecimento das políticas públicas para a juventude, conforme previsto na Lei Municipal nº 12.689/2008, que instituiu a Semana da Juventude no calendário oficial do município. O evento conta com a atuação integrada de diferentes secretarias e fundações, como a 
Secretaria Municipal da Saúde
, da 
Educação

Fundação de Ação Social (FAS)
 e 
Fundação Cultural de Curitiba (FCC)
, além da organização da 
Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj)
.

A programação inclui aulões abertos à comunidade, como capoeira, ginástica, muay thai e boxe; ações de bem-estar, como meditação guiada; além de festivais esportivos, rodas culturais e torneios. As atividades acontecem em diferentes Centros de Esporte e Lazer, praças públicas e parques da cidade.

“A Semana da Juventude foi planejada para levar informação, saúde, cultura, esporte e lazer aos jovens nos bairros, promovendo inclusão e cidadania por meio de atividades que refletem a realidade e os interesses da juventude”, destacou o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Hideo Garcia.



Destaques da programação

Segunda-feira 13/4


  • 15h30 – Desafio Futsal – Chute Ao Alvo –
    CEL Santa Rita
    (R. Carlos Munhoz da Rocha, 620) – aberto ao público

  • 16h – Desafios Natação: Tiros De 25m Crawl, Costas, Apnéia e Corrida –
    Clube da Gente Tatuquara
    (Rua Evelázio Augusto Bley, 151)

Terça-feira 14/4


  • 14h – Bate papo com alunos Estatuto Jovem –
    Clube da Gente Bairro Novo
    (Rua Marcolina Caetana Chaves, 150 – Sítio Cercado – aberto ao público

  • 14h – Desafios Natação: Tiros De 25m Crawl, Costas, Apnéia e Corrida –
    Clube da Gente Tatuquara
    (Rua Evelázio Augusto Bley, 151)

  • 15h30 – Desafio Voleibol – Saque Preciso –
    CEL Santa Rita
    (R. Carlos Munhoz da Rocha, 620) – aberto ao público

  • 16h – Bate papo com alunos Estatuto Jovem –
    Clube da Gente Bairro Novo
    (Rua Marcolina Caetana Chaves, 150 – Sítio Cercado – aberto ao público

Quarta-feira 15/04
 


  • 9h – Espaço da Juventude Itinerante –
    Rua da Cidadania do Pinheirinho
    (Av Winston Churchill, 2033) 

    aberto ao público. Ação destinada a jovens de 15 a 29 anos e tem como objetivo oferecer espaços para a prática de atividades físicas, formação cultural e incentivo ao empreendedorismo, além de apresentar os serviços e produtos disponibilizados pelas Secretarias Municipais de Curitiba na Regional do Pinheirinho.

  • 13h – Atendimento Jovens
    CRAS Madre Tereza
    (Rua Ourizona, 1681 – Sítio Cercado)

  • 19h – Oficina De Maculelê e Capoeira –
    Centro de Lutas
    Tatuquara – (Av. Pero Vaz de Caminha, 560 – Tatuquara – aberto ao público

Quinta-feira 16/04

  • 19h – Cumbuca de Voleibol – Ginásio de Esportes Rua da Cidadania Fazendinha (Rua Carlos Klemtz, 1700 – Fazendinha) – aberto ao público

Sexta-feira 17/04 

Sábado – 18/4

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