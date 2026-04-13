Semana da Juventude de Curitiba tem programação cultural, esportiva e de lazer

Começa nesta segunda-feira (13/4) a Semana da Juventude de Curitiba, com uma programação diversificada de atividades culturais, esportivas, educativas e de bem-estar voltadas ao público de 15 a 29 anos. O evento, promovido pela
Prefeitura de Curitiba,
segue até sábado (18/4) com ações gratuitas em vários bairros da cidade.
A iniciativa celebra o fortalecimento das políticas públicas para a juventude, conforme previsto na Lei Municipal nº 12.689/2008, que instituiu a Semana da Juventude no calendário oficial do município. O evento conta com a atuação integrada de diferentes secretarias e fundações, como a
Secretaria Municipal da Saúde
, da
Educação
,
Fundação de Ação Social (FAS)
e
Fundação Cultural de Curitiba (FCC)
, além da organização da
Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj)
.
A programação inclui aulões abertos à comunidade, como capoeira, ginástica, muay thai e boxe; ações de bem-estar, como meditação guiada; além de festivais esportivos, rodas culturais e torneios. As atividades acontecem em diferentes Centros de Esporte e Lazer, praças públicas e parques da cidade.
“A Semana da Juventude foi planejada para levar informação, saúde, cultura, esporte e lazer aos jovens nos bairros, promovendo inclusão e cidadania por meio de atividades que refletem a realidade e os interesses da juventude”, destacou o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Hideo Garcia.
Destaques da programação
Segunda-feira 13/4
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15h30 – Desafio Futsal – Chute Ao Alvo –
CEL Santa Rita
(R. Carlos Munhoz da Rocha, 620) – aberto ao público
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16h – Desafios Natação: Tiros De 25m Crawl, Costas, Apnéia e Corrida –
Clube da Gente Tatuquara
(Rua Evelázio Augusto Bley, 151)
Terça-feira 14/4
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14h – Bate papo com alunos Estatuto Jovem –
Clube da Gente Bairro Novo
(Rua Marcolina Caetana Chaves, 150 – Sítio Cercado – aberto ao público
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14h – Desafios Natação: Tiros De 25m Crawl, Costas, Apnéia e Corrida –
Clube da Gente Tatuquara
(Rua Evelázio Augusto Bley, 151)
-
15h30 – Desafio Voleibol – Saque Preciso –
CEL Santa Rita
(R. Carlos Munhoz da Rocha, 620) – aberto ao público
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16h – Bate papo com alunos Estatuto Jovem –
Clube da Gente Bairro Novo
(Rua Marcolina Caetana Chaves, 150 – Sítio Cercado – aberto ao público
Quarta-feira 15/04
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9h – Espaço da Juventude Itinerante –
Rua da Cidadania do Pinheirinho
(Av Winston Churchill, 2033)
–
aberto ao público. Ação destinada a jovens de 15 a 29 anos e tem como objetivo oferecer espaços para a prática de atividades físicas, formação cultural e incentivo ao empreendedorismo, além de apresentar os serviços e produtos disponibilizados pelas Secretarias Municipais de Curitiba na Regional do Pinheirinho.
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13h – Atendimento Jovens
CRAS Madre Tereza
(Rua Ourizona, 1681 – Sítio Cercado)
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19h – Oficina De Maculelê e Capoeira –
Centro de Lutas
Tatuquara – (Av. Pero Vaz de Caminha, 560 – Tatuquara – aberto ao público
Quinta-feira 16/04
- 19h – Cumbuca de Voleibol – Ginásio de Esportes Rua da Cidadania Fazendinha (Rua Carlos Klemtz, 1700 – Fazendinha) – aberto ao público
Sexta-feira 17/04
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16h – Cumbuca de futsal –
Ginásio de Esportes Rua da Cidadania Fazendinha
(Rua Carlos Klemtz, 1700 – Fazendinha) – aberto ao público
Sábado – 18/4
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8h – Torneio de Vôlei de Praia –
Centro de Esporte e Lazer Afonso Botelho
(Rua Engenheiros Rebouças, 3020 – Água Verde) – aberto ao público
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8h – Espaço Jovem –
CEJUV Audi União
(Rua João Henrique Hoffman, 125 – Uberaba) – aberto ao público
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9h – Torneio de Voleibol Masculino Sub 17 –
Ginásio de Esportes Rua da Cidadania Faze
ndinha (Rua Carlos Klemtz, 1700 – Fazendinha) – aberto ao público
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11h – Festival CTRL + ART + DEL –
Park Shopping Boulevard
(Av. Winston Churchill, 2033 – Capão Raso)
–
aberto ao público
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13h – Torneio Jovem Voleibol de Areia (FJU) –
Clube da Gente Bairro Novo
(Rua Marcolina Caetana Chaves, 150 – Sítio Cercado)