Semana da Juventude de Curitiba tem programação cultural, esportiva e de lazer

Texto: Carlos Henrique Giglio Junior Secretaria Municipal da Comunicação Social (Secom)

Começa nesta segunda-feira (13/4) a Semana da Juventude de Curitiba, com uma programação diversificada de atividades culturais, esportivas, educativas e de bem-estar voltadas ao público de 15 a 29 anos. O evento, promovido pela

Prefeitura de Curitiba,

segue até sábado (18/4) com ações gratuitas em vários bairros da cidade.

A iniciativa celebra o fortalecimento das políticas públicas para a juventude, conforme previsto na Lei Municipal nº 12.689/2008, que instituiu a Semana da Juventude no calendário oficial do município. O evento conta com a atuação integrada de diferentes secretarias e fundações, como a

Secretaria Municipal da Saúde

, da

Educação

,

Fundação de Ação Social (FAS)

e

Fundação Cultural de Curitiba (FCC)

, além da organização da

Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj)

.

A programação inclui aulões abertos à comunidade, como capoeira, ginástica, muay thai e boxe; ações de bem-estar, como meditação guiada; além de festivais esportivos, rodas culturais e torneios. As atividades acontecem em diferentes Centros de Esporte e Lazer, praças públicas e parques da cidade.

“A Semana da Juventude foi planejada para levar informação, saúde, cultura, esporte e lazer aos jovens nos bairros, promovendo inclusão e cidadania por meio de atividades que refletem a realidade e os interesses da juventude”, destacou o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Hideo Garcia.







Destaques da programação

Segunda-feira 13/4



15h30 – Desafio Futsal – Chute Ao Alvo –

CEL Santa Rita

(R. Carlos Munhoz da Rocha, 620) – aberto ao público

15h30 – Desafio Futsal – Chute Ao Alvo –(R. Carlos Munhoz da Rocha, 620) – aberto ao público



16h – Desafios Natação: Tiros De 25m Crawl, Costas, Apnéia e Corrida –

Clube da Gente Tatuquara

(Rua Evelázio Augusto Bley, 151)

16h – Desafios Natação: Tiros De 25m Crawl, Costas, Apnéia e Corrida –(Rua Evelázio Augusto Bley, 151)

Terça-feira 14/4



14h – Bate papo com alunos Estatuto Jovem –

Clube da Gente Bairro Novo

(Rua Marcolina Caetana Chaves, 150 – Sítio Cercado – aberto ao público

14h – Bate papo com alunos Estatuto Jovem –(Rua Marcolina Caetana Chaves, 150 – Sítio Cercado – aberto ao público



14h – Desafios Natação: Tiros De 25m Crawl, Costas, Apnéia e Corrida –

Clube da Gente Tatuquara

(Rua Evelázio Augusto Bley, 151)

14h – Desafios Natação: Tiros De 25m Crawl, Costas, Apnéia e Corrida –(Rua Evelázio Augusto Bley, 151)



15h30 – Desafio Voleibol – Saque Preciso –

CEL Santa Rita

(R. Carlos Munhoz da Rocha, 620) – aberto ao público

15h30 – Desafio Voleibol – Saque Preciso –(R. Carlos Munhoz da Rocha, 620) – aberto ao público



16h – Bate papo com alunos Estatuto Jovem –

Clube da Gente Bairro Novo

(Rua Marcolina Caetana Chaves, 150 – Sítio Cercado – aberto ao público

16h – Bate papo com alunos Estatuto Jovem –(Rua Marcolina Caetana Chaves, 150 – Sítio Cercado – aberto ao público

Quarta-feira 15/04





9h – Espaço da Juventude Itinerante –

Rua da Cidadania do Pinheirinho

(Av Winston Churchill, 2033)

–

aberto ao público. Ação destinada a jovens de 15 a 29 anos e tem como objetivo oferecer espaços para a prática de atividades físicas, formação cultural e incentivo ao empreendedorismo, além de apresentar os serviços e produtos disponibilizados pelas Secretarias Municipais de Curitiba na Regional do Pinheirinho.

9h – Espaço da Juventude Itinerante –(Av Winston Churchill, 2033)aberto ao público. Ação destinada a jovens de 15 a 29 anos e tem como objetivo oferecer espaços para a prática de atividades físicas, formação cultural e incentivo ao empreendedorismo, além de apresentar os serviços e produtos disponibilizados pelas Secretarias Municipais de Curitiba na Regional do Pinheirinho.



13h – Atendimento Jovens

CRAS Madre Tereza

(Rua Ourizona, 1681 – Sítio Cercado)

13h – Atendimento Jovens(Rua Ourizona, 1681 – Sítio Cercado)



19h – Oficina De Maculelê e Capoeira –

Centro de Lutas

Tatuquara – (Av. Pero Vaz de Caminha, 560 – Tatuquara – aberto ao público

19h – Oficina De Maculelê e Capoeira –Tatuquara – (Av. Pero Vaz de Caminha, 560 – Tatuquara – aberto ao público

Quinta-feira 16/04

19h – Cumbuca de Voleibol – Ginásio de Esportes Rua da Cidadania Fazendinha (Rua Carlos Klemtz, 1700 – Fazendinha) – aberto ao público

Sexta-feira 17/04



16h – Cumbuca de futsal –

Ginásio de Esportes Rua da Cidadania Fazendinha

(Rua Carlos Klemtz, 1700 – Fazendinha) – aberto ao público

16h – Cumbuca de futsal –(Rua Carlos Klemtz, 1700 – Fazendinha) – aberto ao público

Sábado – 18/4



8h – Torneio de Vôlei de Praia –

Centro de Esporte e Lazer Afonso Botelho

(Rua Engenheiros Rebouças, 3020 – Água Verde) – aberto ao público

8h – Torneio de Vôlei de Praia –(Rua Engenheiros Rebouças, 3020 – Água Verde) – aberto ao público



8h – Espaço Jovem –

CEJUV Audi União

(Rua João Henrique Hoffman, 125 – Uberaba) – aberto ao público

8h – Espaço Jovem –(Rua João Henrique Hoffman, 125 – Uberaba) – aberto ao público



9h – Torneio de Voleibol Masculino Sub 17 –

Ginásio de Esportes Rua da Cidadania Faze

ndinha (Rua Carlos Klemtz, 1700 – Fazendinha) – aberto ao público

9h – Torneio de Voleibol Masculino Sub 17 –ndinha (Rua Carlos Klemtz, 1700 – Fazendinha) – aberto ao público



11h – Festival CTRL + ART + DEL –

Park Shopping Boulevard

(Av. Winston Churchill, 2033 – Capão Raso)

–

aberto ao público

11h – Festival CTRL + ART + DEL –(Av. Winston Churchill, 2033 – Capão Raso)aberto ao público



13h – Torneio Jovem Voleibol de Areia (FJU) –

Clube da Gente Bairro Novo

(Rua Marcolina Caetana Chaves, 150 – Sítio Cercado)

13h – Torneio Jovem Voleibol de Areia (FJU) –(Rua Marcolina Caetana Chaves, 150 – Sítio Cercado)