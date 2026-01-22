Novo Combo King Jr. do BK traz brinquedos das Tartarugas Ninja

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem nunca se pegou na dúvida cruel entre pedir uma pizza ou um hambúrguer? Agora o Burger King decidiu entrar nesse debate gastronômico eterno com uma missão inusitada: descobrir se o hambúrguer grelhado no fogo consegue mesmo superar a icônica pizza de Nova York. E para essa missão, nada melhor que convocar os especialistas: as Tartarugas Ninja.

Desde 16 de janeiro, a rede traz a nova série “Tartarugas Ninja: Histórias Mutantes” para o cardápio King Jr., com 9 brinquedos exclusivos que vão fazer a alegria da criançada e despertar aquela nostalgia gostosa em quem cresceu nos anos 90.

É aquele tipo de ação que conecta gerações, sabe? Dos pequenos que estão descobrindo agora quem são Leonardo, Raphael, Donatello e Michelangelo, até a galera millennial e da Geração Z que passou a infância inteira sonhando em ser uma tartaruga ninja.

A coleção vem bem completa, com dois formatos diferentes para agradar todos os gostos: 5 miniaturas super detalhadas que capturam toda a personalidade das Tartarugas e seus parceiros; 4 piões interativos perfeitos para quem curte batalhas de giro e muita ação.

Essa parceria é bem a cara do BK, sempre antenado nas tendências e naquela nostalgia que a gente adora, criando experiências divertidas tanto para os fãs de longa data quanto para quem está chegando agora no universo das Tartarugas.

O Combo King Jr. mantém aquela formação clássica que todo mundo já conhece: 1 sanduíche de Pão, Carne e Queijo (com a opção de trocar por 4 unidades de BK Chicken ou Chicken Jr.), 1 suquinho (laranja, maracujá ou uva), 1 batata pequena e, claro, 1 brinquedo à sua escolha.

Dá para garantir o combo a partir de R$30,90, no balcão, totem, Clique e Retire e BK Drive, e a partir de R$36,90 no BK Delivery. E se você já está montando sua coleção completa, também pode comprar só o brinquedo por R$29,90.

