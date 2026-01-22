McLanche Feliz lança coleção de miniaturas do Méqui

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem nunca brincou de McDonald’s quando era criança? A primeira campanha do McLanche Feliz de 2026 chega com tudo para transformar essa brincadeira em realidade – bem, pelo menos em miniatura.

A nova coleção vai muito além do tradicional “brinquedinho” e se transforma em uma oportunidade super especial de conexão entre pais e filhos. São 14 miniaturas diferentes que convidam a galera de todas as idades a usar a imaginação e mergulhar no universo da lanchonete mais famosa do mundo.

Dá para brincar de “faz de conta” com versões miniaturizadas da rotina de um restaurante McDonald’s. Imagina só você operando uma caixinha registradora de mentirinha ou dirigindo um mini caminhão de entregas? Muito fofo!

Entre as miniaturas disponíveis, temos representantes do cardápio como o McLanche Feliz, hamburger, McFritas Kids e 4 Chicken McNuggets. Também há itens inspirados no dia a dia dos colaboradores: caminhão de entrega, máquina de bebidas, caixa registradora, cabine, Drive Thru, bolsa para levar e até a famosa placa do McDonald’s.

Para completar a coleção, tem ainda o restaurante em miniatura, o McLanche Feliz dourado, o McLanche Feliz com robô e o PlayPlace – aquele parquinho onde a gente sempre queria ficar mais cinco minutinhos quando era criança.

A boa notícia é que os brinquedos já estão disponíveis em todas as unidades do Brasil, mas é por tempo limitado. Dá para garantir o seu pelo Peça e Retire, Drive-Thru ou diretamente no restaurante, seja nos totems de autoatendimento ou no balcão.

E se você não quer sair de casa? Sem problema! Basta pedir pelo app do Méqui e aproveitar o McDelivery. Seu McLanche Feliz com brincadeira nostálgica chega quentinho na sua porta.