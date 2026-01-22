Inmetro recomenda atenção na compra do bebê conforto

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) está orientando pais e responsáveis sobre os cuidados necessários na hora de adquirir e utilizar o bebê conforto, item obrigatório para garantir a segurança dos pequenos durante o transporte em veículos.

A primeira dica é checar se o produto possui o selo de certificação do Inmetro, garantia de que o equipamento passou por testes e atende aos requisitos técnicos exigidos.

João Nery, diretor de Avaliação da Conformidade do Inmetro (Dconf), destaca a importância de verificar as especificações do fabricante, como faixa etária, peso e altura recomendados. No Brasil, o uso do bebê conforto é obrigatório para crianças de até 1 ano, com até 13 kg ou até 75 cm.

“Essas especificações determinam se o modelo é compatível com as características da criança e devem ser rigorosamente respeitadas, uma vez que a escolha de um equipamento inadequado pode comprometer a proteção oferecida pelo dispositivo. É imprescindível que esses produtos sejam adquiridos em mercados formais e que os consumidores verifiquem a presença da marca do Inmetro”.

Outro ponto fundamental é a instalação correta. O bebê conforto deve ser posicionado no banco traseiro, sempre voltado para trás, reduzindo significativamente o risco de lesões em caso de frenagens bruscas ou batidas.

“Além da instalação, as alças internas devem estar ajustadas ao corpo da criança, nem frouxas, nem excessivamente apertadas, garantindo que a retenção seja eficaz em caso de impacto. O manual do fabricante e os indicadores do próprio equipamento orientam o uso correto”, enfatiza Nery.

O Inmetro também recomenda que recém-nascidos não fiquem mais de uma hora seguida nesses dispositivos. “O bebê conforto foi projetado exclusivamente para o transporte veicular, não sendo recomendado manter a criança por períodos prolongados no dispositivo fora do carro”, ressalta o diretor.

Na sequência do crescimento da criança, outros dispositivos devem ser utilizados. A cadeira de segurança é indicada para pequenos de 1 a 4 anos (até 18 kg), também instalada no banco traseiro, mas com a criança posicionada de frente. Alguns modelos suportam até 36 kg.

Para a piazada entre 15 kg e 36 kg (geralmente de 4 a 7 anos), o assento de elevação é o mais indicado, elevando a criança para o correto posicionamento do cinto de segurança sobre quadril, peito e ombro.