Natura lança espaço temporário de autocuidado masculino em shopping de Curitiba

A Natura desembarca em Curitiba, nesta quinta-feira (31), para uma ativação no Shopping Palladium, com uma experiência exclusiva voltada ao público masculino para apresentar a nova fragrância da marca: Natura Homem Evolut.io, além de uma linha para auxiliar nos cuidados diários.

A ativação será entre os dias 31 de julho e 3 de agosto no piso L1 do Shopping Palladium, com serviços de aparar a barba, hidratação facial e game interativo com brindes da marca Natura Homem.

A nova fragrância da marca integra linha de cuidados pessoais pensada para homens modernos, com produtos desenvolvidos especialmente para a pele masculina, como gel de banho 4 em 1, espuma de barbear, multicorretor antissinais com FPS 30, sabonete esfoliante e shampoos funcionais, todos com a exclusiva tecnologia DermoTech®.

“A ativação que propomos em Curitiba faz parte da proposta da Natura de levar experiências cada vez mais interativas aos nossos consumidores, abrindo uma nova possibilidade de conexão e interação com as nossas marcas”, afirma Denise Coutinho, diretora de marketing da Natura. Após Curitiba, o circuito segue para São Paulo.

Serviço

Ativação Natura Homem Evolut.io – Dia dos Pais

Local: Shopping Palladium – piso L1

Quando: 31 de julho a 3 de agosto

Seg – Sex – das 11h às 23h

Sáb – das 10h às 22h

Dom – das 14h às 20h

Endereço: Av. Presidente Kennedy, 4121 – Portão – Curitiba