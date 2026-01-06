McDonald’s relança “famosa piscina” para a temporada de verão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma verdadeira avalanche cremosa vai invadir o Méqui neste início de ano. A partir desta terça-feira (06/01), os apaixonados pelo queijo mais emblemático da rede poderão matar a saudade da famosa Piscininha de Cheddar, aquela que faz a alegria de quem não dispensa uma boa mergulhada com as batatas fritas.

Mas não para por aí. O cardápio especial traz de volta também o Duplo Cheddar McMelt, um dos queridinhos dos clientes mais fiéis da marca. Os tradicionais Cheddar McMelt e McFritas Cheddar Bacon seguem firmes na seleção, que ganha um reforço de peso com o Chicken Cheddar McMelt.

A grande estreia fica por conta do Duplo Chicken Cheddar McMelt, novidade que promete conquistar os paladares mais exigentes e se tornar o grande sucesso da temporada entre os admiradores do queijo amarelinho.

Os fãs mais ansiosos já podem garantir essas delícias em pré-venda exclusiva pelo aplicativo do Méqui, uma semana antes da chegada oficial aos restaurantes.

“O cheddar faz parte da história do Méqui há mais de 30 anos. O que começou como um lançamento pontual conquistou espaço definitivo no cardápio por estar sempre no centro da conversa e da preferência de muitos dos nossos clientes. Mais do que um ingrediente, ele se tornou um elemento cultural da marca, diretamente conectado aos desejos do público. Acompanhamos essas conversas, ouvimos os fãs e sabemos que o cheddar é essencial na experiência no Méqui. Essa nova onda reforça nosso compromisso de valorizar quem ama cheddar e de seguir evoluindo o cardápio a partir do que eles nos pedem”, afirma Ilca Sierra, Diretora de Marketing da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

Para deixar a promoção ainda mais apetitosa, entre os dias 6 e 31 de janeiro, quem pedir uma McOferta de qualquer sanduíche da linha cheddar e adicionar a Piscininha de Cheddar ganha frete grátis no McDelivery.

A família cheddar completa estará disponível oficialmente em todos os restaurantes do Méqui pelo Brasil a partir de 13 de janeiro, em todos os canais de venda da marca.