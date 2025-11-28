McDonald’s inaugura 35ª unidade em Curitiba; veja onde fica!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba atinge, neste ano, a marca de 35 restaurantes do McDonald’s. Localizado em um ponto importante da região do Ahú, na Avenida Anita Garibaldi, 2381, a nova unidade abriu as portas para o público com um espaço contemporâneo, ambiente acolhedor e cardápio completo, dos tradicionais sanduíches às delícias do McCafé.

O restaurante chega ao bairro para contribuir com o setor de comércio e serviços. Só para a inauguração, 55 novas vagas de trabalho foram oferecidas, destinadas para pessoas com e sem deficiência, para o cargo de Atendente, Gerente Trainee e Técnico de Manutenção. É importante ressaltar que não é exigida experiência anterior para nenhum cargo.

+ Leia mais Nova microfranquia do Spedini abre no Centro de Curitiba

O novo restaurante, que funcionará de segunda a sábado das 9h às 23h e aos domingos das 11h às 23h, conta com a estrutura completa da marca, com direito a drive-thru, quiosque de sobremesas, McCafé e delivery. A unidade reforça a estratégia de expansão da marca na região, e consolida o McDonald’s como uma das franquias mais queridas e presentes na capital paranaense.

Um diferencial dessa unidade é a área externa, que poderá ser desfrutada pelos clientes em refeições rápidas ou momentos entre amigos e família. “Ao abrir o novo restaurante na Avenida Anita Garibaldi, reforçamos nosso compromisso em oferecer o padrão de qualidade do McDonald’s na região. O restaurante será um ponto de encontro para quem estiver no Ahú, e uma opção de serviço, com padrão de qualidade consolidado, para quem transita pela avenida”, afirma o vice-presidente de Franquias da Divisão Brasil da Arcos Dorados, Dorival Oliveira.

O restaurante, com capacidade para 80 lugares, entre área interna e externa, segue o padrão global da companhia, com ambientes atualizados, decoração especial e espaços integrados, para quem busca praticidade e conforto. Além disso, a unidade conta com todas as opções do cardápio tradicional, como os icônicos Big Mac, McChicken, McFritas, um espaço de McCafé e sobremesas.

Serviço

McDonald’s Anita Garibaldi

Endereço: Avenida Anita Garibaldi, 2381 – Ahú

Horário de atendimento: de segunda a sábado das 9h às 23h, aos domingos das 11h às 23h.