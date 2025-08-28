Marca paranaense lança novos espumantes 0,0% álcool

A Zanlorenzi Bebidas anuncia dois novos rótulos para ampliar a linha de Espumantes Campo Largo: as versões Zero Álcool Moscato e Moscato Rosé, que se somam às versões tradicionais da marca já conhecidas e disponíveis no mercado – Brut, Moscatel e Moscatel Rosé.

“Estamos sempre atentos às demandas de mercado, e percebemos a procura por produtos zero álcool. Vimos na marca Campo Largo, com toda sua tradição, a oportunidade de ampliação de portfólio por meio destes lançamentos, com opções descomplicadas e inclusivas”, explica Juliane Rudolf, Gerente de Marketing da Zanlorenzi Bebidas.

A novidade chega em sintonia com o atual momento de transformação do mercado brasileiro de espumantes. De acordo com a União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), o consumo da categoria deve dobrar nos próximos dez anos, impulsionado pelo reconhecimento da qualidade dos rótulos nacionais, pela diversificação dos momentos de consumo e pela adesão de um público cada vez mais jovem e feminino.

Mesmo em expansão, o consumo per capita de espumantes no Brasil ainda é considerado baixo em comparação a outros países — o que evidencia um amplo potencial de crescimento. Nesse cenário, ganha força também o movimento das bebidas sem álcool, que já alcança os espumantes e atende não apenas consumidores em busca de novas experiências, mas também aqueles que optam por reduzir ou evitar o álcool por questões de saúde, bem-estar e estilo de vida.

Tradição e novas tendências

Produzidos a partir de uvas cultivadas no Vale do São Francisco, em Pernambuco, região reconhecida como a primeira Indicação de Procedência Tropical do mundo, os espumantes Campo Largo têm produção 100% própria na Fazenda Dona Julia, em Lagoa Grande. “O terroir da região favorece safras com alta concentração de açúcar e aromas intensos, resultando em produtos de qualidade diferenciada”, conta Mateus Poggere, Diretor de Produto e Estratégia de Negócios da Zanlorenzi Bebidas.

Elaborados pelo método Charmat, os espumantes Campo Largo se destacam pela refrescância, perlage intenso e explosão de aromas frutados, sendo considerados democráticos e versáteis, ideais tanto para comemorações quanto para a criação de drinks.

As versões zero álcool são produzidas a partir de um corte de uvas brancas selecionadas, oferecendo uma opção inclusiva para quem não consome bebidas alcoólicas, mas não abre mão de participar dos momentos de celebração. Uma marca tradicional que promove uma experiência sensorial leve e sofisticada.