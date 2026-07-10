Loja de materiais de construção de Curitiba ganha eletroposto para carros elétricos

A expansão dos carros elétricos em Curitiba vem motivando diversos negócios a investirem em carregamento para estes veículos. A Leroy Merlin inaugurou um novo eletroposto na unidade Atuba, e agora passou a oferecer um total de oito vagas de recarga distribuídas entre suas duas lojas da cidade.

O novo eletroposto foi instalado em parceria com as empresas movE e Oasys. Além das três novas unidades no Atuba, há cinco vagas já existentes na loja do Parolin. Além disso, os carregadores possuem potências de 7,4 kW, 30 kW e 60 kW, compatíveis, segundo a empresa, com todos os modelos de carros elétricos vendidos atualmente no país.

Enquanto o veículo é recarregado, o cliente pode realizar compras na loja. Conforme a Leroy Merlin, recargas geram cashback para participantes do programa de fidelidade da loja.

Ainda segundo a Leroy Merlin, a instalação do novo eletroposto faz parte da estratégia nacional da empresa de ampliar a rede de carregamento em suas lojas ao longo de 2026.

Curitiba e o crescimento dos carros elétricos

A ampliação da infraestrutura de recarga acompanha o avanço dos veículos eletrificados no Brasil. Nos últimos anos, o número de carros elétricos e híbridos cresceu rapidamente, impulsionando investimentos em eletropostos por empresas, shoppings, supermercados e redes de varejo.

Nesse cenário, Curitiba também tem recebido novos pontos de recarga, tanto em espaços públicos quanto privados, ampliando a estrutura disponível para quem já utiliza esse tipo de veículo.