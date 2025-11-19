Loja de Curitiba traz Sabrina Sato pra lançar nova coleção

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Referência nacional em moda fitness premium, a loja Alto Giro lança a coleção Verão 26 Energia na próxima terça-feira (25), na loja do Shopping Mueller, em Curitiba. A atração é a presença da apresentadora e embaixadora criativa da marca, Sabrina Sato.

A nova coleção, assinada por Sabrina em parceria com o time de estilo da Alto Giro, traduz movimento, atitude e autenticidade, inspirada em uma geração que vive o agora com intensidade.

“O futuro se aproxima, e com ele, novas formas de viver e se expressar surgem, repletas de possibilidades. Energia é a celebração do que está por vir, com estilo, inovação e propósito”, explica o diretor comercial e de marketing da empresa, Edson Filho. Parceiros há uma década, a estrela e a marca paranaense celebram um legado que combina conforto, beleza, tecnologia e alta performance.

“Desde que unimos forças com nossa musa Sabrina Sato para criar coleções que vão além do estilo, construímos uma jornada repleta de histórias inspiradoras empoderando mulheres a se sentirem mais belas e confiantes”, acrescenta o diretor comercial e de marketing da Alto Giro.

Fundada em Maringá, a Alto Giro tem 42 anos de história e nove lojas próprias. A unidade do Shopping Mueller é a segunda da marca em Curitiba e a primeira no modelo de franquia.