Hotel em Curitiba oferece brunch de luxo com 80 opções de pratos

O tradicional brunch dominical do NH Collection Curitiba está de volta a partir deste domingo (1º/03), trazendo uma experiência gastronômica já conhecida e apreciada pelos curitibanos. A grande novidade para 2026 é a inclusão de uma estação completa de sushi, que se soma ao já diversificado cardápio do Restaurante Trinitas.

Mantendo os elementos que conquistaram o público local, o brunch continua oferecendo open de espumante e música ao vivo com clássicos do blues, jazz e MPB, criando a atmosfera perfeita para embalar o final da manhã e início da tarde dos domingos.

O buffet completo impressiona com mais de 80 opções entre pratos quentes e frios, além de uma estação de sobremesas com finalizações ao vivo. Entre os destaques estão o crème brûlée caramelizado na hora com maçarico e o strudel de maçã servido quente com sorvete. O cardápio contempla ainda opções veganas, sem açúcar, sem glúten e sem lactose, atendendo a diferentes preferências alimentares.

O brunch, muito popular nos Estados Unidos e na Europa, representa uma refeição informal que combina café da manhã (breakfast) e almoço (lunch). Servido geralmente entre o final da manhã e o início da tarde, é ideal para os fins de semana, reunindo tanto pratos matinais como pães e frutas quanto opções mais reforçadas típicas do almoço.

A origem deste formato remonta à Inglaterra do final do século XIX, quando surgiu como alternativa para os festeiros de sábado que acordavam tarde no domingo. “O formato é ideal para desacelerar e aproveitar uma refeição completa e variada, com tempo para curtir boas conversas e provar sabores únicos em um ambiente banhado de luz natural”, afirma o diretor do hotel, Antonio Albuquerque.

Sob o comando do chef Silvonei Sousa, o cardápio do brunch inclui, além da nova estação de sushi, estações de frios, queijos e pães artesanais, diversas opções de pratos quentes, estação de ovos, waffle e crostata de frutas vermelhas, entre outras receitas. Um diferencial importante é o compromisso com ingredientes frescos que, sempre que possível, são provenientes da região de Curitiba, valorizando produtores locais e processos produtivos sustentáveis.

Para 2026, o valor individual do brunch é de R$ 165 + 10% por pessoa, funcionando todos os domingos, das 10h30 às 15h. Embora não seja necessário fazer reserva prévia, os interessados podem garantir seu lugar pelo site do hotel ou pelo WhatsApp (41) 98490-2241.

Serviço

NH Collection Curitiba

Brunch de domingo – 10h30 às 15h

Rua Nunes Machado, 68 – Batel | Curitiba – PR

WhatsApp: (41) 98490-2241