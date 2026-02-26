Companhia traz releitura contemporânea de tragédia grega

O teatro experimental e o calor do Nordeste chegam ao Festival de Curitiba pelas mãos do Grupo Magiluth, companhia pernambucana que há quase 15 anos marca presença no maior evento de artes cênicas da América Latina. A trupe, que estreou no festival em 2012 com três espetáculos, retorna agora para a 34ª edição com “Édipo REC“, uma releitura contemporânea da tragédia grega de Sófocles.

Dividido em duas partes, o espetáculo começa com uma festa de verdade. “É discotecagem, música pra balançar, pra dançar. A gente convida o público pra estar no palco, bebendo e tudo mais”, conta o dramaturgo Giordano Castro, em entrevista.

+ Leia mais Casagrande estreia monólogo sobre sua vida no Festival de Curitiba

As sessões acontecem nos dias 08 e 09 de abril, às 20h30, marcando o retorno da programação do Festival à Ópera de Arame. “A proposta é fazer a coisa ficar gigantesca. São mais de mil e quinhentos lugares.” Os ingressos estão à venda pelo site www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física no Shopping Mueller.

Fundado em 2004, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o Magiluth nasceu do acrônimo formado pelas iniciais de seus fundadores: Marcelo Oliveira, Giordano Castro, Lucas Torres e Thiago Liberdade. Da formação original, permaneceram Lucas e Giordano, que ao longo dos anos receberam o reforço de Bruno Parmera, Mário Sergio Cabral, Pedro Wagner e Erivaldo Oliveira. Este último, inclusive, faz uma participação em “O Agente Secreto”, filme de Kléber Mendonça Filho indicado ao Oscar em quatro categorias.

Em “Édipo REC”, todos os integrantes estão no palco, acompanhados pela atriz convidada Nash Laila. A montagem reedita a parceria com o encenador paulista Luiz Fernando Marques, o Lubi, que pela quarta vez dirige uma peça da companhia. “A gente fica dizendo que ele é o sétimo magiluth. Ele veste a camisa. Se você olhar qualquer foto do Lubi, ele está com o boné do Magiluth”, brinca Giordano.

Inspirada no filme de Pasolini sobre o mesmo tema, a peça traz o protagonista como um DJ. “A primeira parte é comédia, a segunda é tragédia, tentando fazer com o que o público perceba que, pra você ter a dimensão da tragédia, você tem que viver um momento de festa”, explica o dramaturgo. Nessa primeira hora, o público é convidado a participar ativamente, dançando e bebendo junto ao elenco.

A montagem também faz uma crítica à realidade recortada das redes sociais. “Por mais que a gente tenha hoje um excesso de câmeras, um excesso de filmagens, um excesso de informações, ainda assim isso é um recorte. Não tem a ver com a experiência de tudo aquilo”, reflete Castro.

Com 22 anos de estrada, o Magiluth se consolidou como um dos grupos teatrais mais respeitados do país, mas o caminho não foi fácil. “Quando alguém que sabe um pouco da história do Magiluth encontra o grupo, tem a ideia de que parece que a gente já chegou sentando na janela. Cara, pra gente chegar aqui, teve que roer muita coisa”, revela Giordano.

A longevidade do grupo se deve, segundo o dramaturgo, a um exercício constante de democracia e respeito. “A gente tenta resolver tudo de forma democrática, o que é dificílimo. Mas eu acho que nesse processo todo a gente também foi encontrando um lugar de respeito muito grande. Todo mundo quer o melhor para o trabalho, o melhor para o grupo.”

A Mostra Lucia Camargo no Festival de Curitiba é apresentada por Petrobras, Sanepar e Governo do Estado do Paraná, Prefeitura de Curitiba e Fundação Cultural de Curitiba, com patrocínio de EBANX, Viaje Paraná e Copel, com realização do Ministério da Cultura e Governo Federal – Do lado do povo brasileiro.

Serviço:

Édipo Rec – Mostra Lucia Camargo

34º Festival de Curitiba

Local: Ópera de Arame – Rua João Gava, 920 – Abranches

Data: 8 de 9 de abril

Horário: 20h30

Categoria: Teatro contemporâneo

Classificação: 18 anos

Duração: 120 min (+5 min de intervalo)

34.º Festival de Curitiba

Data: De 30/3 até 12/4 de 2026

Valores: Os ingressos vão de R$00 até R$85 (mais taxas administrativas).

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva no Shopping Mueller – Piso L3 (Segunda a sábado, das 10h às 22h e, domingos e feriados, das 14h às 20h).

Verifique a classificação indicativa e orientações do espetáculo.

Descontos especiais para colaboradores de empresas apoiadoras, clubes de desconto e associações.