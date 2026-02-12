Casagrande estreia monólogo sobre sua vida no Festival de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O ex-jogador e comentarista Walter Casagrande Jr. traz para Curitiba o monólogo “Na Marca do Pênalti“, onde conta sua trajetória de vida nos palcos pela primeira vez. A peça estreia na Mostra Lúcia Camargo do Festival de Curitiba, nos dias 3 e 4 de abril, às 20h30, no Teatro Guaíra.

Com dramaturgia assinada por André Acioli, Fernando Philbert e o próprio Casagrande, o espetáculo é dividido em “dois tempos” de 45 minutos, como uma partida de futebol. A direção é de Philbert, mas sem um roteiro fixo.

“O meu forte é a espontaneidade, ser eu mesmo, chegar na frente das pessoas e falar a verdade, sem roteiro. Eu não preciso de um roteiro. A minha vida eu tenho na cabeça”, explica Casagrande em entrevista concedida à assessoria do Festival.

O título faz referência aos momentos decisivos da vida. “Diariamente, nós ficamos na marca do pênalti. Não tem a ver com futebol, tem a ver com a vida”, diz o ex-atacante.

Casagrande revisita sua trajetória como jogador, ídolo corintiano e membro da Democracia Corinthiana nos anos 80. Aborda também seus problemas com drogas, o processo de recuperação e a carreira como comentarista polêmico.

“Eu continuo com a mesma rebeldia, com o mesmo pensamento, mas aprendi que nem toda guerra vale a pena”, reflete sobre sua postura combativa.

O monólogo estreou em dezembro no Teatro do Corinthians, mas a apresentação em Curitiba será a primeira para o grande público. Casagrande se diz ansioso, mas confiante: “Eu acredito muito no meu foco, na verdade, na espontaneidade e na energia das pessoas”.

Ele espera que o público se identifique com sua história. “Quase todas as famílias têm alguém com dependência química ou alcoólatra. E todo mundo na plateia esteve diversas vezes na vida na marca do pênalti, pra decidir alguma coisa importante”, conclui.