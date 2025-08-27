Foz do Iguaçu ganha nova loja duty free com 4,5 mil metros quadrados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Aquela sensação de comprar produtos importados com preços mais convidativos, sem a mordida dos impostos, agora está ainda mais forte em Foz do Iguaçu. O Shopping Catuaí Palladium inaugurou nesta terça-feira (26) sua terceira operação de duty free: a Dufry, operada pela Avolta, uma gigante global que entende tudo de experiências de compras para viajantes.

Com a chegada da Dufry, o shopping passa a ter mais de 4,5 mil metros quadrados dedicados exclusivamente a lojas duty free. É a maior área de free shops em um shopping center brasileiro.

+ Leia mais Vencedores do Prêmio Bom Gourmet 2025: veja a lista completa

A novidade amplia o leque de marcas disponíveis no empreendimento, muitas delas inéditas por ali. O mix é bem variado: perfumes, cosméticos, vinhos, destilados, cigarros, artigos de luxo, eletrônicos, alimentos… tem de tudo um pouco para quem quer aproveitar as vantagens das compras sem impostos.

“Estamos satisfeitos e entusiasmados em colocar não apenas o Catuaí Palladium em evidência no mercado brasileiro de duty free, mas também em destacar Foz do Iguaçu como referência nacional nesse importante segmento do varejo”, afirma o superintendente do Catuaí Palladium, João Bazzon.

O dirigente ainda ressalta que a escolha do local pelas grandes marcas não é por acaso: “as marcas, ao definirem seus locais de operação, levam em consideração fatores como localização, perfil de público e uma estrutura que ofereça um ambiente de compras com tranquilidade e segurança. Todos esses requisitos os investidores encontram no Catuaí Palladium”.

Mercado promissor

Em 2024, o Brasil registrou um faturamento de R$ 530 milhões no mercado de free shops. E Foz do Iguaçu não está brincando em serviço: é o segundo destino do país com maior volume de consumo, movimentando mais de R$ 120 milhões. Só perde para Uruguaiana, que faturou R$ 220 milhões. A cidade representa impressionantes 22,6% de todo o faturamento nacional em free shops, segundo dados de um levantamento recente publicado pelo jornal GDia.

As lojas Cellshop Duty Free e Paris Duty Free, que já funcionam no Catuaí Palladium, respondem juntas por 60% do faturamento dos free shops da cidade. “Com a chegada da Dufry, o shopping se consolida como um hub de compras internacionais, ampliando o potencial de consumo da região”, analisa Bazzon.

O shopping não poderia estar melhor localizado: na Avenida das Cataratas, uma das principais regiões turísticas de Foz, cercada de hotéis e resorts, e com fácil acesso a outros pontos da cidade. Anualmente, mais de 2,6 milhões de pessoas circulam pelo Catuaí Palladium, e a estimativa é que cerca de 50% desses visitantes frequentem as lojas duty free.

Turismo bombando

Em 2024, mais de 5 milhões de pessoas visitaram a cidade, seja a passeio ou a negócios. Esse número é baseado em vários indicadores, como disponibilidade de leitos, taxa de ocupação, tempo médio de permanência e hospedagens via plataformas como Airbnb.

A inauguração da Dufry reforça ainda mais a presença do Grupo Tacla, que administra 12 shopping centers nas regiões Sul e Sudeste, e do Grupo Catuaí, com mais de 30 anos de atuação em shopping centers, construção civil e incorporações imobiliárias.