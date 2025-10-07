Festival Literário Lombada transforma Biblioteca da PUCPR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Biblioteca Central da PUCPR se transforma em um verdadeiro caldeirão cultural a partir desta terça-feira (07/10). Até quinta-feira (09/10), o espaço vira palco para a Lombada – Festival Literário da PUCPR, uma celebração que vai muito além dos livros. Tem rodas de conversa, oficinas, intervenções artísticas, música, poesia e uma feira recheada de títulos com descontos que podem chegar a 30%. Tudo gratuito e aberto ao público.

Durante os três dias de evento, quem passar pela biblioteca vai encontrar uma programação intensa e diversa. Dá para participar de oficinas de escrita criativa, encadernação, ilustração literária, design editorial e até publicação científica. Para quem curte uma boa história, tem contações e recitais de poesia musicada.

Um dos momentos mais esperados é a apresentação do Coral Champagnat interpretando canções de Marisa Monte – uma mistura que promete emocionar. A programação inclui visitas às obras raras da Biblioteca, lançamentos de livros e uma série de bate-papos com nomes de peso.

Quer conversar sobre literatura? Nomes como Noemi Jaffe, Olívio Jekupé, Luiz Felipe Leprevost, Alice Ruiz, Ana Johann e Cauana Mestre estarão presentes para discutir temas como a presença feminina na literatura, poesia e brasilidades.

“Já estamos no sétimo ano de realização do evento e a Lombada se consolidou como um importante espaço para a divulgação científica no Brasil. Nesta edição, no entanto, a proposta foi ampliar horizontes. Buscamos construir pontes entre o público e o que há de mais recente na produção científica e literária do país, somando a isso uma intensa agenda cultural, repleta de encontros e diálogos”, explica Michele Oliveira, gerente da PUCPRESS.

O festival faz parte de algo maior dentro da universidade. Douglas Moreira, gerente da PUCPR Cultura, conta que o evento integra o Circuito Cultural da instituição. “Dessa forma, além de ser uma instituição reconhecida pela qualidade da formação humana e profissional que oferta, a PUCPR também se consolida como um relevante polo cultural em Curitiba, em que todas as pessoas podem ter experiências artísticas e culturais significativas”, diz Moreira.

Enquanto muita gente fala sobre o avanço da tecnologia como ameaça aos livros físicos, a PUCPR tem dados que mostram o contrário. “Em um momento em que a PUCPR vive a experiência de uma Biblioteca em Movimento, com diferentes iniciativas para fomentar a leitura e o uso das bibliotecas, a parceria na realização e recepção da Lombada em nosso espaço fortalece e enriquece nosso trabalho diário de promover a informação que gera conhecimento. Vale ressaltar que em tempos de Inteligência Artificial, celebramos um dado que nos inspira: no primeiro semestre deste ano, os empréstimos de materiais físicos em nossa Biblioteca Central cresceram 32%. O que nos mostra que, o conhecimento é o verdadeiro algoritmo da inteligência”, corrobora Josilaine Oliveira Cezar, gerente do Sistema Integrado de Bibliotecas da PUCPR.

Para quem adora garimpar livros, a feira literária reúne 15 editoras e distribuidoras com obras de diversos gêneros e áreas do conhecimento. Funciona das 10h às 20h e os descontos são um atrativo à parte.

A programação completa está disponível no site da PUCPRESS e também pode ser consultada na própria Biblioteca Central.

Serviço:

Lombada – Festival Literário da PUCPR

Data: de 7 a 9 de outubro de 2025

Horário: das 10h às 20h

Local: Biblioteca Central da PUCPR – R. Imaculada Conceição, 1155 – Prado Velho

Outras informações: https://www.pucpress.com.br/lombada/