Férias de julho: pista de patinação no gelo volta a Curitiba; veja preços e horários 

As férias escolares ganharam mais uma opção de lazer em Curitiba. A tradicional pista de patinação no gelo voltou ao ParkShoppingBarigüi e promete atrair crianças, adolescentes e adultos durante o inverno. A atração fica no shopping até o dia 16 de agosto e também oferece trenó para os pequenos e aulas de patinação.

Além disso, a pista funciona todos os dias da semana, o que amplia as opções para quem procura um programa em família durante o recesso escolar.

Pista de patinação no gelo Curitiba funciona até agosto

A pista de patinação no gelo funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h. Já aos domingos e feriados, o atendimento acontece das 12h às 20h.

Os ingressos são vendidos no local e custam:

R$ 85 para 30 minutos;

R$ 100 para 60 minutos;

renovação de 30 minutos por R$ 65.

Além disso, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm desconto de 50% nas sessões. O passeio de trenó, destinado a crianças de 2 a 5 anos, custa R$ 45 e dura cinco minutos. Ainda, clientes cadastrados no programa Multi ainda recebem tempo extra de permanência na pista, conforme a categoria do benefício.

Quem quiser aprender a patinar também poderá participar das aulas realizadas aos sábados, das 9h às 10h. Cada aula custa R$ 160.

Atração reúne crianças e adultos

Segundo o ParkShoppingBarigüi, a pista deve receber pessoas de diferentes idades e níveis de experiência. Não é necessário saber patinar para participar da atividade. Conforme o shopping, isso foi pensado para incentivar momentos de convivência entre amigos e familiares durante o período de férias. Mas isso também não exclui experiências “solo”, para pessoas que querem sozinhas experimentar algo novo.