Circuito Gastronômico Riomafra à Mesa 2025 começa neste sábado

Mais que uma divisa territorial entre Paraná e Santa Catarina, a ponte sobre o Rio Negro conecta histórias, tradições e, agora, também sabores. A partir deste sábado (06) ocorre a edição 2025 do Circuito Gastronômico Riomafra à Mesa, organizado pelas prefeituras de Rio Negro, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e de Mafra, em Santa Catarina, com parceria entre Sebrae/PR e Sebrae/SC.

Com o tema “Receitas que aproximam”, o festival segue até 28 de setembro, com 11 estabelecimentos das duas cidades-irmãs. Do total, três empreendimentos são rionegrenses.

Segundo a organização, o roteiro é variado. Com cafeterias, confeitarias, hamburguerias, pizzarias, restaurantes à la carte, buffets e petiscarias, os pratos exclusivos custam entre R$ 29,90 e R$ 89,90.

Conforme o evento, cada prato do circuito foi desenvolvido especialmente para a ocasião, tendo como base ingredientes regionais fornecidos por produtores locais, como mel de melato de bracatinga, pinhão, linguiça Blumenau e erva-mate. O processo incluiu qualificação técnica conduzida pelo chef Willian Aimar, que orientou os empreendedores a inovar sem perder a essência da identidade local.

“O festival é uma oportunidade de provocar os empreendedores a irem além do dia a dia. Meu papel é dar suporte técnico e instigar a criatividade, mas a decisão final é sempre deles. O resultado são receitas inéditas, que valorizam produtos locais. É uma democratização dos sabores: tem opção para todos os gostos e momentos”, destaca o chef.

Neste ano, o circuito Riomafra à Mesa vai oferecer como brinde uma petisqueira de madeira em formato de pinhão para quem visitar, pelo menos, quatro estabelecimentos participantes e responder a uma pesquisa de avaliação sobre os pratos e o atendimento. Os brindes são em quantidade limitada.

A expectativa é que, a integração entre os dois estados em torno de um mesmo roteiro gastronômico, torne a região cada vez mais atrativa para visitantes de outras localidades.

Serviço

Circuito Gastronômico Riomafra à Mesa 2025

Quando: 6 a 28 de setembro

6 a 28 de setembro Quanto: de R$ 29,90 a R$ 89,90