As tendências de beleza para Natal e Ano Novo nos salões de Curitiba

Por Assessoria De Imprensa Tai Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 22/12/25 11h10
Foto: divulgação.

O clima festivo que antecede as comemorações de Natal e Ano Novo já movimenta os salões de beleza curitibanos. Em 2025, quem busca uma produção especial para as celebrações encontrará uma proposta diferente: a valorização da beleza natural, com produções mais leves e elegantes, deixando de lado o exagero.

As ondas suaves nos cabelos e o efeito iluminado na pele dominam as preferências, compondo um visual sofisticado sem perder a autenticidade. “Ondas naturais, penteados sofisticados e maquiagens com acabamento leve e iluminado estão entre as principais tendências de beleza para as festas de fim de ano”, diz o profissional cabeleireiro e maquiador Fernando Bortolotto, da rede de salões Expert Beauty.

Para os cabelos, a palavra-chave é movimento. Penteados que valorizam a textura natural dos fios ganham destaque, com ondulações suaves que transmitem elegância sem parecerem artificiais. O objetivo é criar um visual que equilibre o glamour das festas com a personalidade de cada cliente.

No universo da maquiagem, o make glow continua sendo a grande aposta. A técnica garante uma pele radiante e saudável, com aplicação estratégica de iluminadores em pontos específicos como maçãs do rosto e arco do cupido. Esse acabamento substitui as produções carregadas, privilegiando o conforto e a durabilidade durante as longas noites de confraternização.

A mudança reflete uma transformação no comportamento dos clientes, que agora buscam produções versáteis e atemporais, capazes de realçar sua beleza individual durante as comemorações. Fernando Bortotto observa essa tendência como um movimento crescente entre os clientes que frequentam seus salões.

Para quem deseja garantir o visual perfeito para as festas, o Expert Beauty Center possui três unidades em Curitiba: no Barigui (R. Prof. Viriato Parigot de Souza, 600), no Cabral (Av. Paraná, 150) e na Munhoz da Rocha (Munhoz da Rocha, 1059). Mais informações podem ser obtidas no site www.expertbeautycenter.com.br.

