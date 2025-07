Arraiá Abrasel 2025: comida boa e solidariedade dia 26 de julho

O cheirinho doce do quentão e o sabor dos pratos típicos vão tomar conta do Villa Rosa Brasil Costela Fogo de Chão, em Quatro Barras, no próximo dia 26 de julho. Das 11h às 18h, o espaço recebe o Arraiá Abrasel 2025, um evento que promete uma experiência completa de festa julina com barracas gastronômicas, música ao vivo, quadrilha e brincadeiras tradicionais.

A festa contará com uma variedade de delícias preparadas por chefs e restaurantes parceiros. O cardápio é de dar água na boca: o próprio Rosa Brasil servirá sanduíche de costela fogo de chão e pudim artesanal, enquanto o Pulperiando apresenta porção de costela desfiada com linguiça artesanal e sanduíche de linguiça.

+ Leia mais Férias e entrada grátis provocam longas filas no MON, em Curitiba

Para os amantes de doces, a MaryAnn traz maçã caramelada e pipoca doce. Já as Donas do Sabor capricham nas combinações com hot dog de pinhão com carne moída e aligot, hot dog calafrango com aligot, doce de abóbora de colher, mini maçã do amor e cones trufados.

A Cantina do Délio marca presença com banoffi original e empadão de frango com requeijão cremoso. A Kurytiba Gastronomia apresenta o baião de dois paranaense e pinhão cozido descascado, uma combinação que valoriza ingredientes regionais.

Para quem busca um toque internacional, o Zapata & Eiseemban oferece nachos e glühwein (quentão alemão com espuma de gengibre). Completam as opções gastronômicas o Quitutto, com pipoca salgada e cones trufados; MM Pastéis, com pastéis de carne e queijo; Pirô na Batatinha, com balde de batata pastrami dark e cone de batata frita; e Gold Food Service, com brigadeiro de crème brûlée com morango e cocada cremosa.

Para acompanhar, o Porto a Porto servirá chope artesanal Maniacs e caipirinha de licor de banana com morango. O evento também oferecerá quentão com e sem álcool, suco de milho verde, refrigerantes e água.

O ingresso custa R$ 20 e dá direito a um copo de quentão. Crianças até 10 anos não pagam. A programação musical conta com apresentação ao vivo da dupla Willian & Renan, das 14h às 15h, trazendo um repertório sertanejo para animar a tarde. Também haverá quadrilha e brincadeiras típicas ao longo do dia.

Arrecadação ao Hospital Erastinho

Além da diversão e da gastronomia, o Arraiá Abrasel tem um lado solidário. Parte da arrecadação será destinada ao Hospital Erastinho, referência no tratamento de câncer infantil no Paraná, contribuindo para o atendimento de crianças e adolescentes em tratamento oncológico.

“Além de promover a cultura gastronômica e a integração do setor, o Arraiá Abrasel tem um propósito social muito importante. Queremos mobilizar o público em prol do Hospital Erastinho e apoiar o trabalho essencial que realizam no atendimento oncopediátrico”, destaca Luciano Bartolomeu, diretor executivo da Abrasel.

Os ingressos podem ser adquiridos em diversos pontos de venda em Curitiba:

– Shopping Estação – Bier Hoff (Av. Sete de Setembro, 2775 – lojas 1009/1010, Rebouças)

– Shopping Palladium – Spedini (Av. Presidente Kennedy, 4121 – loja 3052, L3, Portão)

– Shopping Jockey Plaza – L’Avion (Av. Victor Ferreira do Amaral, 2633 – loja 2086, Tarumã)

– Shopping Barigui – Brasa Braba (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 – Piso Superior, loja 415, Mossunguê)

– Shopping Mueller – Spoleto (Av. Cândido de Abreu, 127 – loja 007 900, Centro Cívico)

– Agência Sicredi Curitiba Batel – Av. do Batel, 1476, Batel

Serviço

Data: 26 de julho de 2025

Horário: das 11h às 18h (show ao vivo das 14h às 15h)

Local: Villa Rosa Brasil Costela Fogo de Chão – R. do Contôrno, 588, Granja das Acácias, Quatro Barras

Ingressos: R$ 20 (com direito a um copo de quentão)

Informações: (41) 99142-7500