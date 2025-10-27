App facilita busca por prestadores de serviços no Halloween

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Outubro chegou e com ele uma das festas mais divertidas do ano: o Halloween! Seja em condomínios, restaurantes, escolas ou festas particulares, o clima de fantasia e diversão pede uma boa dose de entretenimento — e o Agitaí é uma opção para encontrar artistas e profissionais para animar qualquer evento.

Além de centenas de músicos e bandas de todos os estilos, o aplicativo conta com uma ampla variedade de artistas que podem transformar o Halloween em uma experiência inesquecível. Entre as opções estão pintores faciais, ideais para festas infantis ou eventos em condomínios e restaurantes que desejam atrair famílias, mágicos e ilusionistas, palhaços temáticos, além de performers e artistas circenses.

A contratação é feita de forma rápida e prática diretamente pelo app, com a segurança de ter o artista garantido pela plataforma. O pagamento pode ser feito em até três vezes no cartão de crédito, e o cliente recebe todas as informações e confirmações diretamente pelo celular.

“O Agitaí nasceu para facilitar a vida de quem quer transformar qualquer ocasião em um momento especial. No Halloween, por exemplo, temos desde músicos e DJs até artistas que fazem pintura facial ou apresentações lúdicas para o público infantil. Tudo pode ser contratado de forma simples, rápida e segura”, destaca Bruno Cordeiro, CEO do Agitaí.

Mais do que uma vitrine de talentos, o Agitaí é um verdadeiro “delivery cultural”, conectando artistas e contratantes de forma moderna e descomplicada. Ideal para quem quer surpreender os convidados com atrações originais e deixar a festa com um toque profissional.