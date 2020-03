A garotada que está sem aula vai poder conferir nesta quinta-feira (19) filmes e séries cheias de ação e aventura. Os papais e mamães podem ficar tranquilos, a Tribuna do Paraná fez uma seleção com produções que vão entreter seu filho ou sua filha, neste período da quarentena.

Os destaques vão para o filme da Marvel Quarteto Fantástico, que será exibido na Globo, às 15h, e a estreia de Altered Carbon: Nova Capa, anime inspirado na série de mesmo nome que chega hoje na Netflix. Confira a programação completa!

Quarteto Fantástico

TV Globo. Sessão da Tarde, às 15h.

Um desastre atinge uma nave espacial, fazendo com que seus tripulantes sofram modificações em seu organismo de forma a ganharem poderes especiais. Reed Richards, o líder do grupo, passa a ter a capacidade de esticar seu corpo feito borracha. Sue Storm, sua ex-namorada, ganha poderes de invisibilidade. Johnny Storm, pode aumentar o calor do seu corpo, e Ben tem seu corpo transformado em pedra, surgindo o quarteto.

Altered Carbon: Nova Capa

Netflix

Esta adaptação para anime explora e expande o universo de Altered Carbon. De Dai Sato, a mente criativa por trás de Cowboy Bebop.

Uglydolls

Amazon Prime Video

Em Uglyville, conheceremos a espirituosa Moxy (Kelly Clarkson), enquanto ela e seus amigos confrontam o que significa ser diferente.

Up – Altas Aventuras

Globoplay

Um velhinho viúvo chamado Carl Fredricksen, com seus setenta e poucos anos de idade, passou a vida sonhando em explorar o planeta e viver plenamente a vida. Até que um plano mirabolante invade sua cabeça teimosa: fazer sua casa inteira levantar voo através de balões e transportá-la dos Estados Unidos a um lugar em meio às montanhas da Venezuela.

PROGRAMAÇÃO TELECINES

TC Cult

10h45 – Aquele Gato Danado

TC Premium

10h55 – Os Jetsons e as Super-Estrelas do WWE

TC Touch

11h45 – Zoo: Uma Amizade Maior que a Vida

TC Fun

18h20 – Meu Malvado Favorito

TC Pipoca

19h40 – Homem-Aranha: De Volta ao Lar

TC Action

22h00 – Maze Runner: Correr ou Morrer