Foram divulgadas, na segunda-feira (16), as startups selecionadas para o reality show de startups e inovação da RPC, o Rocket. As 36 startups selecionadas participam de talks, meetups e dinâmicas, dentre as quais sairá uma vencedora. O primeiro lugar ganha mentorias com grandes nomes do empreendedorismo paranaense para alavancar seus projetos.

Divididas em seis órbitas, as empresas são classificadas de acordo com a categoria de atuação de cada startup: sociedade, cidades inteligentes, varejo, estilo de vida, agro e negócio.

Saiba quais foram as selecionadas:

Órbita Negócios

Contabiliza Fácil

Criada em 2018 para que empresários pudessem administrar o seu negócio com mais facilidade. O sistema desenvolvido pela Contabiliza ajuda com a abertura do MEI, CNPJ, controle de impostos e suporte com dúvidas contábeis.

EXAGO

A startup fomenta a prática da inovação em organizações com uma plataforma de gestão de inovação para colaboradores, tornando os processos das empresas mais disruptivos.

Exy Innovation

A Exy Innovation desenvolve ferramentas para a segurança do trabalhador. Um de seus produtos é o exoesqueleto que potencializa a força humana e reduz a fadiga dos trabalhadores em serviços pesados.

InPakta

A startup trabalha para garantir a proteção de dados das empresas, oferecendo serviços de mapeamento de fluxo de dados e validação de processos.

Huntax Tecnologia Tributária

A Huntax oferece tecnologia de revisão tributária para que empresas conheçam a realidade fiscal e o quanto estão gastando com tributos. Através de processamento de documentos fiscais o sistema é capaz de identificar erros nos cálculos de impostos das empresas.

Embi Cred

A startup ajuda empreendedores a mapearem e encontrarem a melhor alternativa quando precisam de crédito para o seu negócio.

Órbita Cidades Inteligentes

PHUEL

A PHUEL desenvolveu uma plataforma que otimiza recargas de veículos elétricos com controle do carregamento via aplicativo e servidores em nuvem.

Composta+

A startup trabalha com coleta e compostagem correta de resíduos orgânicos, transformando-os em adubo. Em troca, o morador recebe, mensalmente, hortaliças para cultivar ou o próprio adubo.

MindSun

A startup de João Pessoa, na Paraíba, aposta na democratização da energia solar e do consumo inteligente através de ferramenta de eficiência energética e geração compartilhada de energia solar.

Favo Tecnologia

A startup oferece soluções de monitoramento automatizado de ambiente de cultivos para quem tem pequenos jardins em casa ou apartamento. O sistema permite o acionamento remoto para regar as plantas além de sensores de umidade, luminosidade e temperatura.

Obra 3D

A ferramenta desenvolvida pela startup retrata a construção de forma tridimensional para monitoramento e fiscalização online. O sistema permite diminuir a visita de engenheiros na obra, monitorar o andamento do projeto, ajudar no cumprimento exigências e prazos, medições de produtividade e seguir o planejamento de custos.

PROHAWK

A startup trabalha com engenharia de planejamento através de imagens de drones, oferecendo georreferenciamento, topografia, mapeamento de pequenas e grandes áreas para projetos de saneamento, agricultura, energia, construção e inspeção.

Órbita Estilo de Vida

BeTheNext

A startup de tecnologia esportiva propõe uma maneira de criar conexões entre atletas e profissionais do mundo do esporte, tanto para profissionais mostrarem qual o seu talento ne área, como para clubes, patrocinadores e universidades encontrarem o atleta que precisam.

Lilu

Através do sistema desenvolvido pela Lilu, os donos de cães e gatos cadastram seus pets e solicitam serviços, como banho, tosa e passeio. O colaborador cadastrado vai até a casa do cliente para realizar a demanda.

Caixa Colonial

A startup de clube de assinaturas Caixa Colonial leva aos clientes produtos artesanais em kits com cinco ou seis produtos locais, um de cada região do país.

VirtualClin

A VirtualClin é uma plataforma que conecta pessoas a serviços médicos, com agendamento de consultas com preços acessíveis.

Minhorta

A startup em formato de clube de assinaturas entrega aos clientes kits com hortaliças e insumos como adubo e argila, para manejo da horta.

ALZGEO

A startup desenvolveu um sistema para auxiliar as pessoas com doenças de Alzheimer, com tecnologias de alertas avisos em tempo real sobre a localização da pessoa monitorada.

Órbita Sociedade

Polen

A fintech de impacto social oferece aos e-commerces a possibilidade de atrelar a venda a doação de qualquer quantia a projetos sociais.

TinDin Educação Financeira

A Tindin desenvolveu uma plataforma de educação financeira gamificada para ensinar crianças a conquistar, poupar e consumir com responsabilidade.

Oi Caixinha

Startup de negócio social, no modelo clube de assinaturas, que entrega mensalmente atividades e brincadeiras para crianças com deficiência.

Clean House Express

O sistema da Clean House Express permite que o usuário contrate diaristas pelo aplicativo. Na ferramenta é possível escolher o tipo de faxina, agendar a visita do profissional de limpeza e determinar até quanto quer pagar pelo serviço.

EdukaMaker

O sistema de ensino desenvolvido pela startup utiliza robótica para educar. Desenvolvendo atividades em escolas e cursos de formação tecnológica, une conteúdo de disciplinas fundamentais a linguagem de programação, desenvolvimento de aplicativos e robótica.

IGrown

O objetivo da startup é acelerar a carreira de profissionais seguindo alguns passos como autoconhecimento, possibilidade de carreira e aceleração. A ferramenta utiliza inteligência, integração e otimização de dados para conectar pessoas aos seus potenciais.

Órbita Agro

Biogenesis Centro de Pesquisa e Desenvolvimento

A Biogénesis desenvolve pesquisas para desenvolvimento de biotecnologias que auxiliem na evolução animal e soluções em vacinas.

Steinkirch Solutions

A startup oferece o sistema de agropecuária de precisão para o gerenciamento completo e dados sobre o gado para ajudar na tomada de decisão do pecuarista.

Mushpack Soluções Fúngicas

A startup desenvolve soluções inovadoras e sustentáveis para a indústria de embalagens. Descartes do manejo de produtos naturais como palha, cascas de grãos, bagaços e serragens podem ser utilizados e aproveitados como embalagens depois de processados.

Osalim Agribusiness

O aplicativo da Osalim Agribusiness permite que agricultores negociem com diferentes membros da cadeia do agronegócio. Pela plataforma o agricultor pode enviar e receber ofertas de grãos e insumos sem a necessidade de intermediários.

Soulorganico

A empresa de Foz do Iguaçu transforma resíduos orgânicos em adubo.

Bamboo Agro Soluções

A startup oferece mapeamento aéreo para controlar a saúde da plantação, contagem de plantas e números importantes para que o agricultor conheça a sua lavoura.

Órbita Varejo

Superintel Tecnologia

O sistema da Superintel Tecnologia previne que supermercados percam seus produtos, com otimização de recursos evitando o desperdício.

ZHealth

A proposta da startup é simplificar a forma como os dados de saúde são organizados através de uma rede de blockchain conectada a todos os departamentos do hospital ou clínica de saúde.

Minus

A Minus ajuda o cliente a encontrar descontos especiais com um canal de divulgação de produtos mais baratos para consumo imediato.

Segredo Dela

E-commerce de eletroportáteis para cabelos como secadores, chapinhas e modeladores. A plataforma reúne ainda dicas de beleza.

Cash Local

O aplicativo desenvolvido pela startup funciona como um programa de fidelidade do consumidor com o comércio local.

MeuCompras.com

O MeuCompras é um shopping de fornecedores que facilita as compras do pequeno varejista unindo em um só site todos os fornecedores da região, para facilitar as compras dos donos de mercados e conveniências.