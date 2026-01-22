Vanessa da Mata em Curitiba; terá virada de lote de ingressos será nesta sexta-feira

Vanessa da Mata chega a Curitiba com a turnê “Todas Elas” no dia 16 de maio de 2026, às 21h30, no Teatro Positivo. Os ingressos para o espetáculo passam por virada de lote nesta sexta-feira, a partir das 12h, o que altera os valores praticados até então. A apresentação marca a primeira vez que a artista traz a turnê à capital paranaense e reúne sucessos consagrados e canções inéditas.
Com mais de duas décadas de carreira, Vanessa da Mata é um dos principais nomes da Música Popular Brasileira e percorre o país com o espetáculo “Todas Elas”, projeto que propõe uma celebração da força feminina por meio da música.
O repertório transita entre clássicos que marcaram sua trajetória e composições recentes, em um show de caráter intimista e afetivo. A direção artística é assinada por Jorge Farjalla, parceiro da cantora também no musical “Clara Nunes – A Tal Guerreira”.
Natural de Alto Garças, no Mato Grosso, Vanessa construiu uma obra reconhecida pela sensibilidade e profundidade temática, abordando questões como maternidade, negritude, afetos, relações humanas e justiça social. Ao longo da carreira, consolidou-se como uma artista de múltiplas camadas, com forte conexão com o público e relevância constante no cenário musical brasileiro.
Em 2024, a cantora celebrou 20 anos de carreira com a turnê do álbum “Vem Doce”, trabalho indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. Agora, com “Todas Elas”, reafirma sua capacidade de reinvenção artística ao transformar vivências pessoais em música.
Os ingressos podem ser adquiridos no Disk Ingressos ao preço inicial de R$ 140.