Turnê que celebra 80 anos de Alceu Valença chega a Curitiba

O cantor e compositor pernambucano Alceu Valença comemora oito décadas de vida em 2026 repleto de energia limpa, renovada e solar. Para celebrar a data, o artista percorre o país com a turnê 80 Girassóis, que passa por dez capitais brasileiras em shows especialmente concebidos para arenas e grandes casas de espetáculo. Em Curitiba, o show será dia 25 de abril, às 21h, no Igloo Super Hall, bairro Tarumã.

Montado no futuro indicativo, o cantor sobrevoa sua própria trajetória artística, desde a década de 1970 até os dias atuais. Com notável capacidade de renovar seu público, clássicos da música brasileira como Anunciação, Tropicana, Belle de Jour, Como Dois Animais e Coração Bobo atravessam o tempo, recicladas a cada geração.

Com 200 milhões de acessos no Spotify, Anunciação é cantada em estádios dentro e fora do Brasil, enquanto Belle de Jour possui mais de 300 milhões de visualizações no YouTube. Tropicana ultrapassa a marca de 100 milhões de ouvintes no Spotify. Canções como Pagode Russo, Papagaio do Futuro, Espelho Cristalino e Sabiá também fazem parte do set list.

Ao longo de toda a carreira, Alceu se notabilizou por cultivar as sonoridades do Brasil e do Nordeste em linguagem contemporânea e urbana. As projeções, com direção de Rafael Todeschini, vislumbram os diversos grafismos oníricos da obra do artista.

“Sou um eterno menino, me sinto com oitenta ao contrário, oito anos talvez. Ou o oito traçado na horizontal, que é o símbolo do infinito. Minha mãe dizia: meu filho, você veio ao mundo para levar alegria às pessoas. É uma espécie de missão, celebra o mais jovem oitentão da música brasileira”, disse Alceu.

A banda que acompanha Alceu Valença é formada por Tovinho (teclados e direção musical), Cássio Cunha (bateria), Zi Ferreira (guitarra), Nando Barreto (baixo), André Julião (sanfona) e Costinha (flautas). Participação: Lui Coimbra (violas e violoncelo) e Natalia Mitre (percussão).

Ingressos para show do Alceu Valença em Curitiba

Os ingressos para o show de Alceu Valença em Curitiba estão à venda pela plataforma Blue Ticket com valores a partir de R$ 75,00 (meia-entrada) mais taxa administrativa, de acordo com o setor. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. A Área VIP em frente ao palco custa a partir de R$ 140. Quem quiser também pode optar pela área de bistrôs. A mesa com 6 lugares custa R$ 2 mil.

Doadores de 1kg de alimento não-perecível possuem 40% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento.

O Igloo Super Hall fica no Jockey Club do Paraná (Rua Dino Bertoldi, 740, Tarumã). A realização é da Prime. Horário: Abertura da casa: 19h / Início do show: 21h. Classificação: 16 anos.