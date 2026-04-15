Curitiba sedia torneio nacional de xadrez com 500 participantes

Curitiba recebe entre os dias 17 e 21 de abril o Curitiba Chess Open 2026, um dos maiores eventos de xadrez do país, que reúne mais de 500 enxadristas do Brasil e do exterior na Sociedade Thalia, no Centro. A competição tem entrada gratuita e conta com apoio da Prefeitura de Curitiba. A abertura acontece na sexta-feira (17/4), às 19h, no Clube de Xadrez de Curitiba, com torneio blitz de boas-vindas. O torneio clássico, principal disputa do festival, começa no sábado (18/4), às 9h, com sete rodadas programadas.

O evento reúne nomes de destaque como o Grande Mestre paraguaio José Cubas, que participou de 10 Olimpíadas de Xadrez, o Mestre Internacional Vinicius Marques, atual número 14 do ranking nacional, e o Grande Mestre Everaldo Matsuura, bicampeão brasileiro absoluto. Além do torneio clássico, haverá competições nas modalidades rápido e blitz. O festival integra o Circuito Nacional de Abertos do Brasil, promovido pela Confederação Brasileira de Xadrez, e segue regras da Federação Internacional de Xadrez.

A competição define campeões de categorias, concede vagas para finais do Campeonato Brasileiro e movimenta o rating oficial dos participantes. Curitiba mantém o Circuito de Xadrez Xeque-Mate desde 2011, parceria entre a Federação Paranaense de Xadrez, Sesc Fecomércio e Prefeitura, que ao longo do ano reúne cerca de 2 mil participantes em diversas categorias, do ensino fundamental à comunidade em geral.