Tributo ao Dream Theater com músicos do Angra e Massacration em Curitiba

Curitiba se prepara para receber um espetáculo imperdível para os amantes do rock progressivo. No próximo dia 19 de abril, o Hard Rock Café será palco de uma homenagem ao lendário Dream Theater, apresentada por um supergrupo de músicos brasileiros de renome internacional.

A partir das 22h, os fãs poderão mergulhar no universo sonoro da icônica banda americana, revivendo clássicos como “Pull Me Under”, “Metropolis Pt. 1” e “A Change of Seasons”. O tributo promete emocionar o público com interpretações fiéis e virtuosas dos hits que marcaram gerações.

O supergrupo responsável por essa experiência musical única é formado por talentos de peso: Bruno Sutter nos vocais, Felipe Andreoli no baixo, Marcelo Barbosa na guitarra, Rodrigo Silveira na bateria e Daniel Jorge nos teclados. Juntos, esses artistas trazem para o palco toda a complexidade e a paixão características do Dream Theater.

Mais do que uma simples homenagem, o show oferece aos espectadores a chance de testemunhar a técnica apurada e a performance envolvente de músicos que já conquistaram plateias ao redor do mundo. A apresentação promete agradar não apenas aos fãs fervorosos do Dream Theater, mas também aos apreciadores do rock progressivo e de shows ao vivo de alta qualidade.

Serviço

Dream Theater Tribute

Onde: Hard Rock Café Curitiba

Endereço: R. Buenos Aires 50 Curitiba PR

Data: 19/04 às 22h

Ingresso: https://www.diskingressos.com.br/event/9243