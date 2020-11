Descomplicar. Essa é a proposta do wine bar que opera a partir desta semana no deck da unidade Batel do bar e restaurante Mustang Sally. Com uma carta inicial que aposta em vinhos mais leves – ideais para a Primavera e para os pratos mais apimentados da culinária tex-mex – a ideia é reforçar que o vinho também é um ótimo companheiro para as mais diversas ocasiões.

A inauguração acontece poucos dias após bandidos invadirem o local e roubarem itens valiosos da coleção do Mustang Sally.

Mas o novo wine bar em Curitiba também contará com clássicos, como rótulos da região de Bordeaux, italianos, portugueses e espanhóis. “Esta é uma casa que já tem 17 anos, tem muita tradição na cidade. O ponto mais forte do Mustang Sally é a cozinha, das entradas aos pratos principais, tudo é muito bem feito, bem servido e com preço justo. O bar conta com um ambiente bem descontraído, que atrai aos mais diferentes tipos de público, desde jovens, famílias e até pessoas mais velhas, e todos que amam o rock’n roll. Então o wine bar vem para surfar nessa onda, bem descolado, sem o ar elitista que muitas vezes se espera no mundo no vinho. A gente vem para fazer mais simples, mais descomplicado, mais acessível”, conta o sommelier Vinicius Werner, que estará à frente do wine bar.

Werner conta que um dos grandes focos do novo espaço será a variedade: “Aqui temos desde um mignon com molho de cerveja que superfunciona com vinho mais encorpado e também algumas entradinhas com toque mais apimentado, para as quais um vinho branco leve ou um rosé com uma boa acidez já harmoniza bem”, considera.

Happy hour agora com vinho

O sommelier explica que o wine bar do Mustang Sally visa também quebrar alguns tabus. “A gente quer aproximar o público, tornar o consumo mais habitual. Muitas vezes as pessoas optam pelo chopp pela ideia de que vinho é caro e isso não é verdade. Você pode encontrar bons vinhos, opções mais em conta, com qualidade, ideais para um happy hour”, comenta Werner.

O happy hour do Mustang Sally também contará com vinhos na carta. Diariamente, das 17h às 20h, o cardápio do Happy Hour trará valores especiais para os três tipos de vinho: tinto, branco e rosé. Além disso, o restante da carta de vinhos ganha desconto de 10% para quem quiser aproveitar outros rótulos para levar para casa.

Os wine lovers terão ainda um motivo a mais para levar os vinhos que mais gostarem para casa. Para isso, basta consultar a equipe do Mustang Sally e solicitar a garrafa com desconto para levar, em sacola personalizada da experiência.

Eventos

Vinho chama festa! E por isso a casa já planeja organizar eventos relacionados à cultura do vinho. “Faremos pelo menos dois eventos por mês, sendo que o primeiro já tem tema e será anunciado muito em breve”, antecipa o sommelier. Os eventos serão divulgados no site do Mustang Sally e nas redes sociais.

O novo espaço vai funcionar de segunda a quinta-feira, das 17h às 23h30. Sextas e sábados, das 11h à 1h. O bar fica na Rua Cel. Dulcídio, 517 (esq. com D. Pedro II) – Batel. Mais informações: (41) 3018-8118.

