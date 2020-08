A pandemia do novo coronavírus impactou em cheio as programações culturais e gastronômicas, tirando momentaneamente do circuito alguns festivais já batante conhecidos do público curitibano. Um deles, o Festival Pão com Bolinho, resolveu driblar as dificuldades e em setembro apresenta sua edição 2020 na versão delivery.

publicidade

“A Curitiba Honesta sempre esteve ao lado dos bares e restaurantes, valorizando a gastronomia de Curitiba. Neste momento, não poderia deixar de ajudar o setor”, diz Sérgio Medeiros, criador do Curitiba Honesta, que foi o idealizados do festival.

+ Leia mais: Mc Donald’s venderá pela 1ª vez no Brasil edição limitada de seu molho especial

Com objetivo de mais uma vez apoiar o setor gastronômico, o festival não terá taxa de inscrição e será viabilizado graças à parceria com empresas que também acreditam nos empreendedores curitibanos, como Heineken (através das marcas Eisenbahn e Itubaína), Heinz, 99 Food e Gold Food Service.

O festival será de 1 a 20 de setembro e mm breve serão divulgadas a lista de bares participantes e mais detalhes sobre o evento no site www.curitibahonesta.com.br e nas redes sociais.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.