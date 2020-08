O famoso molho do Big Mac, que faz parte da música do comercial do sanduíche desde os anos 1980, começa a ser vendido nas principais unidades do McDonalds no Brasil, incluindo Curitiba, a partir de 1º de setembro. O produto será comercializado em frascos de 190g (R$ 15,90) ou potes de 23g (R$ 2,90).

É a primeira vez que o molho estará disponível no menu nos restaurantes do país. Anteriormente, um lote especial com 100 fracos foi vendido durante uma campanha do McDia Feliz. Para esta ação, apenas uma quantidade limitada de cada opção foi produzida e distribuída pelos restaurantes em todo o Brasil.

Além disso, a marca também lança uma edição especial do sanduíche, o Duplo Big Mac, com quatro hambúrgueres em vez dos dois da receita original.

